Gyógyteák és rendszeres fertőtlenítés segítik az otthoni gyógyulást a Covid-19 tünetei esetén

Információk Covid-19 tünetek esetén: mikor mit tehetünk? címmel részletes tájékoztatót állított össze a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikája és Magatartástudományi Intézete. Ebben számos hasznos információ mellett leírják, hogy a Covid-19 okozta egyes tüneteket miként tudjuk otthon kezelni.

Információk Covid-19 tünetek esetén: mikor mit tehetünk? címmel részletes tájékoztatót állított össze a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikája és Magatartástudományi Intézete. Ebben számos hasznos információ mellett leírják, hogy a Covid-19 okozta egyes tüneteket miként tudjuk otthon kezelni.

Részletes tájékoztató az orvosoktól

Mit tegyen otthon, ha koronavírus-fertőzésre utaló tünetei vannak, mi a teendő tesztelés előtt, mikor szükséges mentőt hívni, hol kapható lelki segítség? – egyebek mellett ezekre a kérdésekre is választ ad az a tájékoztató, amely a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikájának és Magatartástudományi Intézetének együttműködésében készült.

Az anyag számos hasznos információ mellett kiemeli, hogy a Covid-19 okozta egyes tüneteket miként tudjuk otthon kezelni – írja az Origo.

Mit tegyen otthon, ha korona­vírusra utaló tünetei vannak?







Lakáson belül is lényeges a rendszeres kézmosás © Shutterstock

A legfontosabb, hogy maradjon otthon, értesítse a családot, a háziorvost! * A családtagokkal is tartson kellő távolságot! * Mosson rendszeresen kezet, a WC, fürdő és konyha kilincseit és egyéb használati eszközöket naponta többször fertőtlenítőszerrel törölje át! * A levett ruházatot mielőbb mossa ki, az ágyneműt gyakran cserélje! * Bevásárláshoz (bolt, patika) kérjen segítsé-get/házhoz szállítást! * Fokozza a biztonságérzetet, ha megismeri és felírja azokat a telefonszámokat (pl. mentő, háziorvos, ügyelet), amelyeket hívhat, amennyiben szükséges.

Segítenek a gyógyteák és vény nélküli szerek







A gyógyteák kellemesen felmelegítenek és a szervezetet is feltöltik vitaminokkal © Shutterstock

A tüneteket a megfázás, vagy influenza esetén alkalmazott módszerekkel is kezelheti például gyógyteákkal, pihenéssel, hozzátéve és betartva az orvos utasításait is. Javasolt a vitaminok szedése is: legfőképpen C-vitamin, 14 éves korig 500 mg/nap, 14 éves kor fölött 1000 mg/nap adagban, továbbá D-vitamin, gyerekeknek 2000 NE/nap, felnőtteknek 5000 NE/nap, de minimum 2000 NE/nap adagban. A láz, a köhögés, a torokfájás hatékonyan kezelhető számos, közismert gyógyszerrel. Ilyenek lehetnek például vény nélkül kapható paracetamol vagy ibuprofen tartalmú gyógyszerek, vagy Algopyrin, a betegtájékoztató szerint alkalmazva.

A tájékoztató hangsúlyozza







Az orvosok kor szerint ajánlják a napi vitaminadagot © Shutterstock