Gáspár Laci: Nálunk is vannak viták

Az Álarcos énekes nyomozója számára szerelme, Niki a nagy Ő, és ebben teljesen biztos is – no persze, azt nem tagadja, hogy náluk sem minden fenékig tejfel.

– Nálunk is vannak kisebb viták, de mindig mindent meg tudunk beszélni. Motivál és erősebbé tesz a kapcsolatunk, csodálatos társ és anya. Mirikének és Lacikának nem az édesanyja, mégis úgy szereti őket, mint a kis Noelt. Ami talán a legjobban megmelengeti a szívemet, az az, hogy a gyerekek is ugyanígy imádják őt – mesélte a ma megjelent hot! magazinban az énekes, aki azt is elárulta, hogyan tudják megőrizni szerelmüket.







A házaspárnál minden szerda randinap, így vigyáznak arra, hogy ne haljon ki kapcsolatukból a romantika © RTL