Fontos dolgot jelentett be Gulyás Gergely: sokak által várt változás jöhet

A hazai kereskedelmi vállalkozások szakmai, érdekképviseleti szervezetei a 65 év felettiek számára fenntartott vásárlási idősáv átmeneti szüneteltetését szorgalmazzák az adventi időszakra. Érvelésük szerint ezzel enyhíthető lenne az ünnepek előtt jellemző zsúfoltság az üzletekben, ami a legnagyobb forgalmú hetekben segítheti a járvány terjedésével szembeni védekezést – adta ki korábban az MTI.

A járvány lassítását és az idősek védelmét szolgáló lépésként 2020. november 24-étől minden hétköznapon 9 és 11, hétvégén pedig 8 és 10 óra között csak 65 év felettiek léphetnek be az élelmiszerüzletekbe, drogériák és gyógyszertárakba.

Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón bejelentette: folyik az egyeztetés ezzel kapcsolatban az érintettekkel, és mivel valóban hatalmas tömegek alakulnak a bevásárlóközpontokban,

az idősávok megváltozhatnak.

A egyeztetés eredményét, vagyis hogy lesz-e változás az idősávokban, pénteken vagy szombaton jelentik be .

Gulyás Gergely ezen kívül ismertette: december 21-én dönt a kormány arról, hogy a karácsonyi időszakra milyen szabályokat hoznak . Mint mondja, szeretnék, ha a családok együtt lehetnének legalább csak néhány napra, az ünnep idejére.

Hozzátette: a szilveszterre vonatkozó szabályokat már most tudjuk, mivel arra a napra is vonatkozik az este 8 órától hajnali 5 óráig tartó kijárási tilalom, és a tízfős létszámkorlát is hatályos lesz.