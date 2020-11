Félnek, hogy újra bekattan: visszamehet a börtönbe a koronavírus miatt Molotov-koktéllal fenyegetőző Sándor

Bár alig két hete házi őrizetbe tették, most mégis újra a rácsok mögé dugnák azt a férfit, aki a koronavírus miatti feszültségben terrorcselekménnyel fenyegetett meg egy budapesti szupermarketet.

Bár alig két hete házi őrizetbe tették, most mégis újra a rácsok mögé dugnák azt a férfit, aki a koronavírus miatti feszültségben terrorcselekménnyel fenyegetett meg egy budapesti szupermarketet.

Mint azt a Bors megírta, az 54 éves P. Sándor még áprilisban kattant be: 23-án reggel felhívta a rendőrség segélyhívó számát, ahol azt sérelmezte, hogy szerinte a járványhelyzet ellenére egy közeli szupermarketben túl sok ember lézeng. Nem sokkal később megint rácsörgött a rendőrségre, ekkor már egészen agresszíven közölte, hogy mivel nem lát változást a reggeli bejelentése óta, a rendőrségnek két napja van, ha nem cselekszik, bizony ő tesz rendet, méghozzá maffiamódszerekkel: bedob egy Molotov-koktélt, és majd ő bezárja az üzletet.

Hogy mondandóját nyomatékosítsa, a fenyegetőzés után még le is ballagott a bolthoz, ahol annak falára és a hirdetőtáblákra is trágár mocskolódásokat firkantott. Ámokfutásának meg is lett az eredménye, nem sokkal később ugyanis a rendőrség az ágyából rángatta ki a férfit, két héttel ezelőtt pedig bíróság elé állt, ahol az ügyészség 4 év fegyházat kért rá.

Sándor nem tagadta tettét, mi több, büszkén vállalta, szerinte ugyanis ő csak jót akart, és azt, hogy végre komolyan vegyék.

A férfi ezután kérvényezte, hogy tekintettel a vele élő idős és mozgáskorlátozott anyjára, engedjék haza a letartóztatásból, amit a bíróság annak ellenére engedélyezett, hogy a férfi ellen korábban már rongálás és késsel fenyegetőzés miatt is indult eljárás.

Sándor mégsem élvezhette sokáig az otthon nyugalmát, a mai napon ugyanis ismét indítványozták a letartóztatását, mivel attól félnek, hogy ha szabadlábon marad, megismétli bomlott tettét:

- A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a már büntetett, próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés és más ellene folyamatban lévő büntetőeljárás hatálya alatt megvalósító elkövetővel szemben kezdeményezte ismételt letartóztatását a Fővárosi Ítélőtáblánál - tájékoztat az Fővárosi Fellebbviteli Ügyészség. A letartóztatásról a napokban döntenek.