Érkezik a fenyőszezon: Horroráron is elkapkodják fákat

Egyre közelednek az ünnepek és a fenyőfaszezon, így már sok helyen árulják a feldíszítésre váró fákat. Többféle méretben kínálják az idén is népszerű luc-, ezüst- és Nordmann-fenyőket. A koronavírus-járvány miatt idén a megszokottnál többen választják a műfenyőket.

Egyre közelednek az ünnepek és a fenyőfaszezon, így már sok helyen árulják a feldíszítésre váró fákat. Többféle méretben kínálják az idén is népszerű luc-, ezüst- és Nordmann-fenyőket. A koronavírus-járvány miatt idén a megszokottnál többen választják a műfenyőket.

Idén is a lucfenyő a nyerő

Már országszerte megkezdődött a fenyőfa-árusítás, a hazai őstermelők az egész piacot le tudják fedni. Magyarországon karácsony tájékán nagyjából 2–2,2 millió fenyő kerül forgalomba. Ebbe az otthoniak mellett beletartoznak a települések, a városok, a cégek és az iskolák fái is. Minden fajta és méretű megtalálható idén is a választékban, de a lucfenyő még mindig az egyik legkeresettebb. Nem csak olcsó, de az összes közül ez a legillatosabb, az egész lakást belengi tőle a ka­rácsony illata.







Idén is a lucfenyőt keresik a legtöbben a vágottak közül, mivel ennek van a legerősebb illata, de sláger még az ezüst és a Nordmann is © Kelet-Magyarország

A 630 lelket számláló Surd településen közel ötven éve kezdtek el fenyőfater­mesz­téssel foglalkozni, évente 800.000 fát adnak el.

– Hét-tíz évig nevelgetjük a fákat, rengeteg munka van vele – mondta Kanász János polgármester, őstermelő. – Idén is a luc a legnépszerűbb az ára és az összetéveszthetetlen illata miatt, viszont figyelembe kell venni, hogy a lakásba betéve pár nap alatt hullajtani kezdi a tűlevelét. A második a vásárlók listáján a Nordmann, ez a legértékesebb és az egyik legszebb az összes közül, nekem is személyes kedvencem. A kereskedők még jegenyefenyőt is keresnek, ez iránt is megnőtt az érdeklődés. Az árak nálunk a tavalyihoz képest nem változnak, igaz, már inkább darabra, mint méterre számoljuk.

Megszólalásig hasonlít a mű a valódira

Minden évben felmerül a kérdés, mi a jobb, az igazi vagy a műfenyő. Az utóbbi években egyre keresettebbek lettek a műfenyők. Elképesztő választék van most már belőlük, az egyszerű utánzattól a havas, bogyós, tobozos, sőt 3D-s és világítós példányig, csak a képzelet szab határt neki. A 2020-as év top műfenyője a full 3D, amibe a ledfény már be van építve.







Keresik a különleges műfenyőket, például amelyeken már a fény is rajta van © Kisalföld

A gyönyörű, az igazira megszólalásig hasonlító műfenyők nem egy karácsonyra szólnak, az ünnepek után jól tárolva akár tíz évig is kiszolgálnak egy családot.

A válogatásba beleszólt a koronavírus-járvány

A koronavírus-járvány miatt sokan nem mozdulnak ki otthonról, így idén még a szokásosnál is nagyobb a műfenyőre a kereslet. Ehhez méltóan az árak is elszálltak, az exkluzív darabokért akár 300.000 forintot is elkérhetnek.

– Évek óta forgalmazunk különböző minőségi műfenyőket, mindenki megtalálja szépségben és árban a neki leginkább tetsző példányt – árulta el a karácsonyfavilág.hu munkatársa.







Vannak olyan műfenyők, amelyek nagyon hasonlítanak az igazira © Shutterstock

– Nagyon érezzük a koronavírus hatását, még többen rendelnek, mint tavaly, és a legmagasabb kategóriájú fá­kat is nagyon viszik. Van olyan luxusműfenyőnk, amiből már nem is maradt készleten, legközelebb csak 2021 szeptemberétől lesz kapható. Árak minőségtől és külsőtől függően: 5000–300.000 Ft.