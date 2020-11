Emilio lerántotta a leplet fogyásának valódi titkáról

Az énekes sokszor megkapja a kérdést, mi fogyásának titka. Mivel már csak 80 kg-ot nyom és egyre jobban formásodik, most lerántotta a leplet életmódváltásáról.

Az énekes sokszor megkapja a kérdést, mi fogyásának titka. Mivel már csak 80 kg-ot nyom és egyre jobban formásodik, most lerántotta a leplet életmódváltásáról.

Alig győz válaszolni a rajongók kérdéseire Emilio, akit látványos fogyása óta szinte mindenki azzal a kérdéssel bombáz, mi a fogyásának titka.







Nagyon sok kedves üzenetet kapok, amit ezúton is köszönök! A legtöbben gratulálnak az elért eredményhez és kíváncsiak arra, hogyan sikerült mindezt elérni. Bár részben már beszéltem a fogyásomról, de sokan minden részletre kíváncsiak – mondta Emilio, aki jelenleg 80 kg-ot nyom.

„Elkezdtem az edzést és nagyon odafigyelek a kajára. Könnyű, nem túl zsíros ételeket eszem, sült húst, zöldségpüréket, a köreteket elhagytam. Nagyon fontos, hogy rengeteg vizet iszom” – mondta Emilio, aki életmódot váltott, feleségével együtt.







„Tina is már több, mint 20 kilót fogyott, próbálunk a lehető legkönnyedebb ételekkel táplálkozni. Nagyon fontos, hogy hogy ez nem önsanyargató diéta, hanem tényleges életmódváltás. Épp ezért fér bele az, hogy néha, egyszer-egyszer megkóstoljak olyan ételt is, ami nem a legdiétásabb. Egy fél szelet kenyér vagy egy kanál hagymás tört krumpli, ennyi bűnözés bele kell, hogy férjen nagy ritkán. Ilyeneket egyébként nem fogyasztunk, de néha kell egy falatnyi mozgástér. Utána még keményebben odatesszük magunkat az edzésen vagy még egészségesebb, diétásabb fogást választunk. Az étkezéseink legjavát mindig a könnyed, egészséges ételek teszik most már ki és a mozgást sem hanyagoljuk” – tette hozzá az énekes, aki örül, az elért eredménynek.