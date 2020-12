Életbiztosítás a koronavírus miatt: 15 milliót is fizethetnek 5 éves átlagkereset esetén

A világjárvány jellemzően a 65 év feletti korosztályban követel halálos áldozatot, de sajnos nem kíméli a fiatalabbak sem. A biztosítóknál emiatt hatalmas az érdeklődés, sokan kötnek most kockázati életbiztosítást. De most az is kiderült, hogy a már élő szerződések esetében is fizetnek, a koronavírus-fertőzés nem kizáró ok. Sőt, a legtöbb cég kedvezően változtatott a COVID-19 miatt a szerződési feltételeken.

2020.12.16. 08:30 Bors





