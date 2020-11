Együttműködési megállapodást kötött a cukorbetegek szervezeteivel a kormány

Együttműködési megállapodást írt alá november 14-én, a Diabétesz Világnapon Magyarország kormánya és öt, cukorbetegeket képviselő szervezet: a Magyar Diabetes Társaság, az Egy Csepp Figyelem Alapítvány, a Sportos Cukorbetegek Egyesülete, a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége és a Szurikáta Alapítvány a Diabéteszes Gyermekekért – közölte az MTI.

Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott azt mondta, hogy Magyarországon több mint 1,2 millió cukorbeteg él. Az őket képviselő szervezetekkel jó szövetséget tudtak kialakítani az elmúlt években, ennek eredménye az együttműködési megállapodás, amelyben hitet tettek a jövőbeli közös munka mellett is - hangoztatta.









Novák Katalin, a családokért felelős tárca nélküli miniszter felidézte, hogy meg lehet különböztetni 1-es és 2-es típusú cukorbetegeket. A többség a 2-es típusú, úgynevezett időskori diabéteszben szenved; őket a koronavírus-járvány még jobban veszélyezteti, mint azokat, akik egészségesek. Az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek és felnőttek anyagcseréje pedig másképp működik, mint azoké, akik nem küzdenek ilyen problémával, ezért rájuk is oda kell figyelni - emelte ki.

– Évről évre támogatjuk a diabétesz szervezetek munkáját. Az idei évben is százmillió forintos pályázattal segítettük őket. A jövő évben szintén 100 millió forintos pályázattal tudunk segíteni azoknak, akik az 1-es típusú diabétesszel élőket támogatják. Van egy félmilliárd forintos támogatási keretünk is az idei évben, és jövőre is, amivel a gyermek diabétesz centrumok fejlesztését szolgáljuk. Az a célunk, hogy Magyarországon azok, akik diabétesszel élnek, a lehető legmagasabb színvonalú ellátást kapják meg, ezért emeltük a korszerű technológiák támogatását. Ma már egy 1-es típusú diabétesszel élő gyermek és felnőtt a legjobb, legkorszerűbb technikával kezelheti ezt a problémáját, hozzáférhet a szenzorhoz, az inzulinpumpához és megadunk minden segítséget ahhoz, hogy teljes életet élhessenek azok, akik 1-es vagy 2-es típusú diabéteszesek – mondta Novák Katalin, a családokért felelős tárca nélküli miniszter.

Erős Antónia műsorvezető, az Egy Csepp Figyelem Alapítvány létrehozója arra mutatott rá, hogy bár most az egyik legnagyobb kihívás a világban a koronavírus-járvány, közben "minden más is zajlik", például a diabétesz is egyre több embert érint: a betegek száma exponenciálisan nő.

– Mindannyian tudjuk, hogy az egyik legnagyobb kihívás most a koronavírus-járvány az egész világon. Ne feledjük, hogy eközben a cukorbetegség is exponenciálisan nő és egyre több embert érint úgy a világon, mint Magyarországon. Ahhoz, hogy a cukorbetegek megfelelő kezeléshez jussanak és ahhoz, hogy akik nem cukorbetegek, mindent megtehessenek azért, hogy megelőzzék a 2-es típusú cukorbetegség kialakulását, össze kell fognunk. Ez az összefogás azt jelenti, hogy mindenkinek: orvosoknak, szakápolóknak, kormányzati szerveknek, civil szervezeteknek közösen kell dolgozniuk ezekért a célokért. Enélkül ezeket a feladatokat nem tudjuk megoldani – mondta a műsorvezetőnő.



Füzesi Brigitta, a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetségének elnöke közölte: a megkötött megállapodásban azt rögzítették, hogy együttműködnek a diabétesz megelőzése és a már betegek életminőségének javítása érdekében. Szervezetüket 2016-ban azzal a céllal hozták létre, hogy országos szinten képviselje a cukorbetegeket - tette hozzá.