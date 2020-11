Dr. Szlávik János: Biztonságosak a célegyenesben lévő vakcinák

Dr. Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének főorvosa szerint a klinikai hármas fázisba jutó vakcinák biztonságosak.

Rendkívül jók az eredmények

– A vakcinák biztonságosságát a klinikai tesztek első fázisában vizsgálják, így azt gondolom, hogy a klinikai hármas fázisba jutó oltóanyagok – amiből most már több is van – biztonságosak – kezdte lapunknak dr. Szlávik János.

– A hármas fázis vizsgálja a hatékonyságot, és úgy tudom, közülük néhány több mint 90%-os hatékonyságú az előzetes eredmények alapján. Van a vakcinák között olyan, ami egészen újfajta eljárással készült, de nagyon hatékony. Attól, hogy valami új, nem kell félni tőle. A másik, egészen modern vakcinagyártási eljárással győzte le a világ például az ebolát is – magyarázta az infektológus.







Dr. Szlávik János elmondta, eddig 12 millió oltóanyagot kötött le a magyar kormány, amivel elérhető a nyájimmunitás © Ripost

Ennyivel elérhetjük a nyájimmunitást

Szlávik János szerint nem érdemes jóslásokba bocsátkozni, mikor kezdődhet meg a tömeges oltás, de reálisnak tartja, hogy év elejére nagy számban megérkezhetnek az első oltóanyagok.

Én úgy tudom, eddig 12 millió oltóanyagot kötött le a ma­gyar kormány, amivel elérhető a nyájimmunitás. A korona­vírus elleni vakcinák nagy ré­szét két részletben kell beadni 21–28 nap különbséggel, így 6 millió embert lehet immunizálni, ami a lakosságnak pont egy ak­ko­ra szelete, ami elegendő a nyáj­immunitás eléréséhez. Ettől persze a ví­rus nem szű­nik meg létezni, de a járvány megáll – mu­tatott rá a főorvos, aki úgy véli, jóval többen fogják igényelni önkéntes alapon a koronavírus elleni vakcinát, mint az influenza elleni oltóanyagot.

– A lakosság akkor fogja kérni a vakcinát, ha szakmailag pontosan elmagyarázzuk nekik, hogy miért hatékony, miért biztonságos, így megértik, hogy nem kell tőle félni. Az oltások az életünk részei, már újszülöttkorban megkezdődik a fertőző betegségek elleni immunizálásunk – mutatott rá dr. Szlávik.







Nyárra már fellélegezhet az ország a vakcináknak köszönhetôen © AFP

Nyárra fellélegezhet az ország

A főorvos szerint, ha év elején megkezdődik az oltás, néhány hónapon belül sok embert be tudnak oltani, így van rá esély, hogy nyárra fellélegezzen az ország.

– Ha minden a tervek szerint halad, és az immunizálás hatására kialakul a nyájimmunitás, akkor idővel lekerülhetnek a maszkok. Azt gondolom azonban, hogy a világ már nem lesz ugyanaz. Sokan továbbra is ra­gaszkodni fognak a maszkhoz, kerülni fogják a tömeget, és aki megteheti, otthonról fog dolgozni. Persze a történelem során már sokszor kiderült, hogy az em­beriség gyorsan felejt, meglátjuk, a kettő közül melyik forgatókönyv valósul meg.