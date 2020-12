Cuki: Sztárok ölelik a gazdátlan ebeket a hot! 2021-es naptárán – videó

A hot! magazin 2021-es falinaptára telis-tele van aranyosabbnál aranyosabb gazdátlan kutyával. Celebek segítik a gazdikeresést.

Elkészült a hot! falinaptár 2021 ismert emberek kutyás fotóival. Az állatok az ócsai Szent Ferenc Állatotthon Alapítvány lakói. Ebből az alkalomból a hot! magazin 150 ezer forint értékben 360 kg Purina állateledelt adományoz az állatotthonnak.

– Nagy öröm volt számunkra a felkérés, hálásak vagyunk, hogy még kutyatápot is kapunk. A miénk az ország első olyan intézménye, amit állatotthonként, és nem menhelyként jegyeztek be, mivel mi nem altatunk, tőlünk mindenki csak gazdához kerülhet, vagy itt marad élete végéig – mesélte a Borsnak Merza Nagy Rita, az alapítvány vezetője.







© Dombóvári Tamás

Évi 500 eb gazdisodik

Az állatok befogadásával Rita édesanyja kezdett foglalkozni 1991-ben, 1995-től működnek hi­vatalosan alapítványi formában.







Merza Rita egész nap az állatotthon lakóit szeretgeti © Dombóvári Tamás

– Az ország főleg keleti részéből érkeznek hozzánk ebek, 90 százalékban sintértelepekről, önkormányzatoktól. Előfordul, hogy valaki saját maga hozza be a kutyáját, mert olyan helyre költözött, ahol nem tudja tartani, de elhunyt gazdák kedvencei is menedéket találnak nálunk. Évente átlagosan 500 kutyát gazdásítunk. Az interneten mutatjuk be az állatainkat. Csak olyan helyekre adunk ki, ahol biztonságban lesznek. Nem az a lényeg, hogy a gazdi palotában lakjon vagy hogy ágyban aludhasson a kutya, mert mindegyiknek másra van igénye, amit mi ismerünk. A telepen egyszerre körülbelül 200 kutyáról gondoskodunk. Helyünk lenne akár ezerre is, de annyiról nem lehet úgy gondoskodni, hogy ne menjen egyik-másik rovására. Nagyon sok kölyköt dobnak ki, akár pár naposakat is, akiket cumiztatni kell – mondta Rita.

Keverék a legtöbb szőrös

Először két hét próbaidőre lehet elvinni ebet, a kölyköket csak három napra. A jó választást igazolja, hogy 100-ból általában csak kettőt hoznak vissza. A kutyák nagy része keverék, de van az alapítványnak egy agár fajtamentő csoportja is.







Kelemen Kriszta, a hot! magazin főszerkesztője is imádja a kutyákat © hot!

– Amikor az agármentést tíz éve elkezdtük, azt gondoltuk, hogy csak pár agarunk lesz, de kiderült, hogy a szegényebb régiókban, az ingyen vadhús reményében ezekkel vadásznak. Előfordul, hogy akár harmincat is kiküldenek egyszerre. Ha közülük egy-kettő eltöri a lábát, azokat otthagyják. Szerencsére kezd visszatérni az agarak megbecsülése. Nem ha­szonszerzésre tartják, hanem mert egy elegáns „úri” kutya, amit a kanapén kell elképzelni – mondta az alapítvány vezetője. Az otthont sokan felkeresik, hogy ebeket sétáltassanak.

Közel állt a szívemhez a naptárfotózás

Kelemen Kriszta, a hot! magazin főszerkesztője is kutyagazdi.

– Öröm­mel tölt el, ha jó ügy mellé állhatok, segíthetek a rászorultaknak, egy anyaotthonnak is évek óta rendszeres támogatója vagyok. Így amikor felmerült az ötlet, hogy december elején falinaptárral kedveskedünk az olvasóknak, egyúttal azt is elhatároztuk a hot! csapatával, hogy valamilyen karitatív tevékenységgel kapcsoljuk össze. A kollégáimmal együtt már nem először kezdeményezünk adománygyűjtést.







A hot!-naptár a Lidl, a Tesco és az Auchan üzletekben kapható © hot!

– Idén a Szent Ferenc Állatotthon Alapítványra esett a választásunk, akik évek óta gondoskodnak az elhagyott, sérült állatokról, akiknek természetesen a gondozásában és örökbeadásában is aktívan részt vállalnak. Kutyás gazdiként is közel állt a szívemhez ez a project, a naptárfotózás, bízom bennem, hogy sok kisállat talál majd a közreműködésünkkel szerető, befogadó családra. Ugyanakkor kétgyermekes édesanyaként fontosnak tartom azt is hangsúlyozni, hogy felelősen mérlegeljünk.