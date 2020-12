Cigarettacsempészek a magyar–ukrán határon: Keressék Krisztinát! Nála ezer kartonnal is vehetnek

Virágzik a cigarettacsempészet az ukrán–magyar határon. A Bors a helyszínen tájékozódott, és találtunk is egy terítőt, aki a helyiek elmondása szerint évek alatt szép summát keresett az áruval.

Rendszeresen fennakad az ellenőrzésen illegális cigarettaszállítmány az ukrán-magyar határon. A hivatalos átkelőhelyek mellett természetesen sokan próbálkoznak a zöldhatáron. Záhony közelében a Tiszán kelnek át csónakon az éj leple alatt, de korábban az sem volt ritka, hogy

a folyó fölé kötélpályát feszítettek ki, hogy azon húzzák át a csempészárut.

Ukrajnában mintegy 500-800 forintért beszerezhető egy doboz cigaretta, Magyarországon ugyanaz a termék lényegesen drágább. Nem csoda, hogy egyesek meglátják ebben az üzleti lehetőséget, még akkor is, ha legálisan mindössze két doboz füstölnivalót lehet az országba behozni.

Az ukrán–magyar határ egyébként a nemzetközi járványhelyzetben is nyitva áll. A szabály szerint a határvonal 30 kilométeres körzetében lakók szabadon átmehetnek, amennyiben 24 órán belül vissza is jönnek. Azok is átmehetnek, akik ennél távolabb élnek, de akkor tíz napra hatósági karanténba kerülnek, miután visszatértek. A lehetőséggel sokan élnek, a környék lakói körében szin­te bevett szokás, hogy a heti nagybevásárlást a határ túloldalán intézik.







A NAV-osok jól tudják, hogy az autó legapróbb üregeibe is tesznek cigarettát a csempészek © NAV

Bélával a beregsurányi határátkelőnél találkoztunk.

– Beregszászra járok vásárolni, és mindig hozok magamnak cigarettát is. Két dobozzal, annyi a megengedett alkalmanként.

Minden lényegesen olcsóbb, abszolút megéri Ukrajnában vásárolni

– jelentette ki a nyugdíjas, aki maga is hallott már arról, hogy egyesek üzletszerűen foglalkoznak a dohánytermékek illegális behozatalával.

Serpaként hordják az árut a zöldhatáron

Mintegy 60 kilométerrel arrébb a záhonyi határátkelő található. Itt is folyamatos a forgalom. Időről időre lebuknak cigarettacsempészek.

– Az illegális behozatalra változatos módszereket alkalmaznak az elkövetők. A nagyobb szállítmányok szervezett szállítása mellett továbbra is jellemző a „kisebb” mennyiségek zöldhatáron történő – nehezebben megközelíthető, erdős-mocsaras, folyó által kijelölt határrészeken – átcsempészése. Ezekben az esetekben csónakkal, drónnal, sárkányrepülővel vagy akár repülőgéppel is szállítják az árut, de a legjellemzőbb, hogy

helyi munkanélküliek „serpaként” cipelik ki az illegális tartalmú mesterkartonokat a határsávból,

majd a csempészésre átalakított szállítójárművekbe pakolják vagy a helyszínhez közeli épületekbe betárolják. A vasúti csempészet és a határátkelőhelyeken való egyéb próbálkozások a teljeskörű ellenőrzés miatt visszaszorulóban vannak – válaszolt a Nemzeti Adó- és Vám­hivatal sajtóosztálya a Bors kérdésére.

– A cigarettacsempészetben Magyarország elsősorban tranzitország, a célországok továbbra is Nyugat-Európában vannak, ahol az ottani cigarettaárak miatt nagyobb haszonnal lehet eladni az illegális cigarettát. A cigarettacsempészet jellege az elmúlt egy-két évben jelentősen megváltozott és a csempészett mennyiség volumene is nagymértékben visszaesett – tette hozzá.

A Tisza ezen a részen nem túl széles. A túlparton már az ukrán oldal húzódik.

Csónakkal láthatóan könnyedén át lehet evezni, a helyiek szerint ezt sokan meg is teszik.







A záhonyi határátkelő. A gyanús kamionokat röntgennel vizsgálják

Csak ajánló által lehet hozzájutni a cigihez

Eperjeskén egykor virágzott a feketepiac. Amikor egy kisebb társaság mellett megálltunk az autónkkal, és megkérdeztük, hol kaphatnánk olcsó cigarettát, meglepő pillanatok következtek.

– A sarkon túl van a nemzeti dohánybolt – mondta egy idős asszony, mire a férje csendre intette.

– Nem olyanra gondolnak az urak – figyelmeztette feleségét, majd felénk fordult. (Riportunk ezen részén is valós személyekről írunk, ám a neveket szándékosan megváltoztattuk.)

– Keressék Krisztinát! Nála aztán ezer kartont is vehetnek. Arra vigyázott, hogy a háza ne legyen túl feltűnően csinos, de mindenki tudja, hogy milliomos lett a férjével. Rendszeresen látjuk, amint éjszaka ukrán embe­rek cigarettát adnak át neki. Sokan vásárolnak tőle – mond­ta a férfi.

Kapcsolatban állhat az ukrán maffiával a lebukott szoci Nem lehet kizárni, hogy a cigarettacsempészéssel lebukott szocialista Legény Zsolt kapcsolatban áll valamiféle csempészcsoporttal, másképp mondva a maffiával vagy olyan magánszeméllyel, aki hozzáfér ekkora mennyiségű dohányáruhoz – nyilatkozta az Origónak Georg Spöttle, biztonságpolitikai szakértő, a Nézőpont Intézet elemzője. Bár a szakember szerint sok a kérdőjel a történet körül, akár tiltott pártfinanszírozás is meghúzódhat a háttérben. – Az biztos, hogy van valamiféle „ukrán szál” a történetében, hiszen Legény Zsolt enélkül nem tudott volna ekkora mennyiségű cigarettát beszerezni egy idegen országban. Teljesen egyértelmű, hogy a szocialista politikus nem egy dohányboltban vásárolta fel ezt a hatalmas mennyiséget – szögezte le a biztonságpolitikai szakértő.

Becsengettünk Krisztinához, aki úgy tett, mintha nem is értené, miért őt keressük.

– Higgyék el, nem tudok segíteni. Mi több! Ezen a környéken már más sem tud – terelte el a figyelmet magáról az asszony. Nem véletlenül. Más helybéli arról tájékoztatott bennünket, hogy Krisztina okos asszony, aki csakis ajánló által fogad új kuncsaftokat.

Egy újabb járókelő gyanakodva fogadta érdeklődésünket. Amikor tőle is az olcsó cigiről érdeklődtünk, megijedt.

– Rendőr vagy? Vámos? – kérdezte, és elővette a pénztárcáját. Persze figyelmeztettük, hogy erre semmi szükség. Erre kissé megkönnyebbült, majd azt mondta, hogy a napokban érkezik egy nagyobb szállítmány, de a telefonszámát nem kívánta megadni.