Bush, Clinton és Obama is nyilvánosan oltatja be magát a koronavírus ellen

Ezzel kampányolnak amellett, hogy az emberek ne legyenek bizalmatlanok a vírus elleni vakcinákkal szemben.

Három korábbi amerikai elnök, Barack Obama, George W. Bush és Bill Clinton is önként vállalja, hogy felvétel készüljön arról, ahogyan beadják nekik a Covid-19 elleni oltóanyagot, írja a CNN.

A három politikus ezzel próbálja növelni a közvélemény bizalmát a vakcina biztonságával kapcsolatban, amint azt az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala engedélyezi.

Az amerikai közegészségügyi tisztviselők minden erejükkel próbálják meggyőzni a lakosságot az oltás beadatásáról és ezért a vakcina biztonsága és a hatékonysága iránti bizalom ösztönzésére egy figyelemfelkeltő kampányt indítottak, melyhez úgy tűnik, hogy a három korábbi elnök is csatlakozik.







Freddy Ford, George W. Bush személyzeti főnöke azt nyilatkozta, hogy Bush elnök felkérte, hogy szóljon dr. Deborah Birx-nek, a Fehér Ház koronavírussal foglalkozó munkacsoportjának tagjának, illetve dr. Anthony Faucinak, a nemzeti allergológiai és fertőző betegségekkel foglalkozó intézet vezetőjének, hogy amikor eljön az ideje, ő maga is szeretne mindent megtenni, hogy ösztönözze polgártársait arra, hogy beoltsák magukat.

Bush mellett Bill Clinton volt elnök is azt mondta, amint lehetséges, ő is beoltatná magát és mindezt hajlandó egy nyilvános környezetben tenni, ha az másokat arra késztet, hogy ők is tegyék ugyanezt.