Bors-őrjárat: Nincs mese: fel a maszkot!

Miközben Ausztriában már minden pláza bezárt, nálunk még most is működnek a nagy bevásárlóközpontok, és az emberek többsége betartja a szabályokat. Azonban továbbra is akadnak renitensek, akik nem tartják a távolságot és a maszkviseléssel is hadilábon állnak.

2020.11.19. 03:00 Bors





Miközben Ausztriában már minden pláza bezárt, nálunk még most is működnek a nagy bevásárlóközpontok, és az emberek többsége betartja a szabályokat. Azonban továbbra is akadnak renitensek, akik nem tartják a távolságot és a maszkviseléssel is hadilábon állnak.