Bors-őrjárat – Csak az lépett ki éjjel az utcára, akinek muszáj volt

Szinte már visszhangoztak a főváros utcái péntekre virradóra a kijárási korlátozás miatt. A Bors őrjárata ezúttal arra volt kíváncsi, kik azok, akik mégis kinn tartózkodnak éjfél és hajnali 5 óra között.

Szinte már visszhangoztak a főváros utcái péntekre virradóra a kijárási korlátozás miatt. A Bors őrjárata ezúttal arra volt kíváncsi, kik azok, akik mégis kinn tartózkodnak éjfél és hajnali 5 óra között.

Betartják a szabályokat

A máskor nyüzsgő Budapest szinte teljesen kihalt csütörtök éjjel. A várost járva néhány fiatal rendőrrel találkoztunk, akik el­mondták: a szolgálatuk szerencsére nyugodtnak mondható, akiket pedig megállítanak igazoltatásra, jellemzően nem akadékoskodnak.

Sétánk során ismerkedtünk meg Viktorral.

– Éppen hazafelé tartok. A Keksz nevű vendéglátóhelyen dolgozom. Igaz, hogy 11-re kell hivatalosan bezárnunk, de a munkánk tovább tart, hiszen még le kell szednünk az asztalokat, takarítanunk és standolnunk is kell – magyarázta a felszolgáló, és hozzátette: a turisták nélkül lényegesen gyengébb a forgalmuk, de szerencséjükre még képesek talpon maradni.







Viktor vendéglátózik. Bezártak 11 órakor, de a standolás miatt éjfélre nem ért haza © Knap Zoltán

Egy családi vacsoráról tartott éppen haza egy fiatal pár.

– Önmagában azt, hogy pont éjfél és hajnali öt óra között nem lehet indokolatlanul az utcán tartózkodni, nem értjük, de a szabályt betartjuk. Most sietünk, hogy gyorsan hazaérjünk – mondta Krisztina és Attila.

Felmérjük, mi vár ránk

Bár éjfél már bőven elmúlt, Józsi rendíthetetlenül sétált portékájával a nyílt utcán. Hajtogatott lufikat árul egy jobb élet reményében.

– Nekem az a munkám, hogy ezeket eladjam, ilyenkor a szerelmespárok a vevők. Egy ifjú bonviván sok mindenre képes, hogy meghódítsa a primadonnáját, és ez nekem jó! – árulta el.







Józsi éjfél után is árulta a lufikat © Knap Zoltán







Krisztina és Attila sietett haza, de azért vettek egy lufit © Knap Zoltán

Ugyancsak a munkájuk miatt tartózkodnak az utcán a taxisok. Egyikük a Borsnak elmondta: kollégáival együtt a túlélésre játszik.

– Üzleti szempontból nehéz helyzetbe kerültünk, mert na­gyon kevés a fuvar, de megértjük az intézkedést. Van olyan barátom, aki tegnap egész éjjel csupán három megbízást kapott, ennyiből pedig nagyon nehéz megélni. Hogy miért vagyunk kint mégis? Mert a katasztrófahelyzet ellenére bízunk a csodában, és egyébként is az új helyzet elején vagyunk, szeretnénk kitapasztalni, hogy mi vár ránk az elkövetkező időszakban – fejezte be a személyfuvarozó. A Deák téren is csak elvétve lehetett embert látni, ők is munkások voltak, a karácsonyi fényfüzéreket tették fel.







Erkan Bozkurt az Astoriához közeli kebabos étterem üzletvezetője, régóta hazánkban él. – Érezhetően kevesebb a vendég, de az üzletpolitikánk nem engedi, hogy éjszakára bezárjunk. Aki betér, kiszolgáljuk, hiszen mi nem firtathatjuk, hogy ki miért tartózkodik a közterületen – mondta a vállalkozó © Knap Zoltán







A beszélgetéshez ezután az alkalmazottja, Horváth Anikó is csatlakozott. – Alig vannak az utcán. A korlátozás első éjszakáján összesen hárman kértek helyben kebabot, de szerencsére a házhoz szállítás még jól megy – fogalmazott a hölgy © Knap Zoltán

Barátnője ment a balesetezett férfiért

A szabály megengedi, hogy a gyors segítséget igénylők orvoshoz menjenek a korlátozás ideje alatt. Őrjáratunk ezért a baleseti sebészetet is útba ejtette. Né­hány percet kellett csupán a bejáratnál várakoznunk, és meg is jelent egy felkötött karú fiatalember.







Rengeteg rendőr cirkált az éjszakában, igazoltatták azokat, akikbe belebotlottak. Elmondták, együttműködőek az emberek © Knap Zoltán

– Otthon szenvedtem balesetet, ezért kihívtuk a mentőket. Ők hoztak be, de az ügyeletes orvos az ellátásom után azt mondta, nyugodtan menjek haza. Már meg is jött értem a barátnőm kocsival – mondta.