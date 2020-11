Berobban Magyarország a digitális bankok világába

Felkerülhet Magyarország a digitális pénzügyi világ térképére, miután a magyar EXIM Exportösztönző Magántőkealap többségi tulajdont szerzett egy brit digitális bankban.

Nagyot lépett Magyarország, hogy felkerülhessen a közép-európai térség digitális pénzügyi térképére. A magyar GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. által menedzselt EXIM Exportösztönző Magántőkealap ugyanis többségi tulajdont szerzett egy feltörekvő úgynevezett fintech cégben, a DiPocketban.

Ezzel a névvel már többször is találkozhattunk, ha érdekel minket, hogyan lehet készpénz vagy éppen bankkártya nélkül is vásárolni. A DiPocket lényegében egy digitális bank, hasonló például a Revoluthoz. Annyi a különbség, hogy a DiPocket üzleti ügyfeleknek adja el a technikát, akik a saját logójukkal, arculatukkal ellátva juttatják el a vásárlókhoz, azaz hozzánk. Ez a technika segít a fesztiválokon a fizetésben, de a bevásárlóközpontok ajándékkártyái is tőlük származnak.









A cég jelenleg 20-30 nagyvállalkozással áll kapcsolatban, így lényegét tekintve több, mint százezer emberhez jut el. De nemcsak a vásárlók életét könnyítik meg, hanem a kis- és középvállalkozásokét is, mivel a DiPocket közvetlenül a bankkal kommunikálva azonnal, valós időben is képes megcsinálni a számlázási és könyvelési folyamatokat.

„A DiPocket rugalmas, biztonságos és innovatív pénzügyi megoldásai segítik a magyar vállalatok nemzetközi piacralépését és a magyarországi pozícióik megerősítését” – mondta el Bürchner Gábor, GB & Partners befektetési igazgatója.

Magyar szakemberek segítik a fejlődést

A DiPocket másik nagy előnye a többi digitális bankkal szemben az, hogy saját IT fejlesztési csapatuk van. A tervek szerint ehhez a fejlesztői csapathoz csatlakoznának magyar informatikai szakemberek is, így garantált a dinamikus fejlődés. A cég központja Litvániában marad, de egyes tevékenységeket Budapestre költöztetnek.

Olyan, mint egy normál bankszámla