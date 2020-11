Beköltözött a szerető a hűtlen férjhez - azóta édeshármasban élnek és nevelik a gyerekeiket

Végül nem csak a férfiba, de annak feleségébe is beleszeretett.

Egy férfi, két nő és öt gyerek: szerintük ez a boldog család titka. A férfi hol az egyik, hol a másik párja hálószobájában alszik, de olyan esték is vannak, amikor mindhárman közösen élvezik egymás társaságát – no meg testét.

Igencsak pikáns szerelmi életről vallott egy 34 éves amerikai nő: a New York-i élő Monica Sandoval évekkel ezelőtt egy randioldalon ismerkedett meg Gilbert Gomezzel. A szingli anyuka és a férfi egyre közelebb kerültek egymáshoz, ám egy idő után ez utóbbi színt vallott: noha profiljában mást állított, de valójában házas, és három gyermeke van. Sőt, a legkisebb nem rég született meg.

Azt hihetnénk, itt véget ért a történet, Monica meg sem állt a következő kapcsolatig – de nem ez történt.

Gilbert és felesége, Giselle újszülött babájánál ugyanis rákot diagnosztizáltak, Monica pedig ott maradt a nyitott házasságban élő pár mellett, segíteni – hamarosan pedig maga is teherbe esett. Giselle-ék babája végül szerencsére kigyógyult, eközben pedig a két nő is egyre közelebb került egymáshoz, végül pedig ők is egymásba szerettek – számolt be a nem mindennapi családról a The Sun.

Hármasban és külön is szexelnek

A trió most együtt él Connecticutban. Öt gyereket nevelnek: a 14 éves Jayvont, a 13 éves Annát, a 12 éves Jacobot, a hatéves Maxot és a négyéves Leont.

– Hármasban és külön-külön is szexelünk. Giselle-nek és nekem is van külön hálószobám, Gilbert pedig eldönti, hol alszik. Giselle és Gilbert is tölt időt együtt, én is töltök Gilberttel, és van, hogy hármasban töltjük az éjszakát. Így megy ez – magyarázza Monica, hozzátéve:

Mindenki a szexről kérdez minket. Igen, sokat szexelünk, de nem számoljuk, mennyit.

Azt is elárulta, noha sokak szerint közös férjük a világ legszerencsésebb férfija, ez koránt sincs így. Két nő mellett ugyanis rendkívül sok odafigyelésre és elkötelezettségre van szükség, ugyanakkor megéri, ők hárman ugyanis lelki társak.

– Ha valaki azt mondja nekem évekkel ezelőtt, amikor még egyedülálló anya voltam, hogy végül egy poliamorikus kapcsolatban kötök ki egy csodás családnál, egyszerűen megkérdeztem volna tőle, hogy mi az a poliamória! Az édesanyám azt tanította, hogy bűn ugyanolyan nemű vagy több partnerrel lenni, de nem is lehetnék boldogabb, mint amilyen most vagyok – összegezte Monica.