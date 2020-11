Bécsben élő magyar fiatal: a belváros továbbra is megközelíthetetlen

Börtönben is ült az a húszéves Bécsben született, de Macedón gyökerekkel rendelkező merénylő, aki szabályszerűen kivégezte áldozatit. Ausztria háromnapos gyászba borult.

Legrosszabb rémálmunkban sem gondoltuk volna, hogy a közvetlen közelünkben is történhet terrortámadás, hétfő este azonban ártatlan embereket végezett ki az osztrák főváros utcáin az Iszlám Állam egyik szimpatizánsa.

A merénylet nem sokkal azelőtt történt, hogy életbe léptek a koronavírus-járvány miatt hozott kijárási szigorítások Ausztriában.

Sokan szerették volna kellemesen eltölteni az utolsó estéjüket, éttermekbe, színházakba látogattak el, hiszen ezek másnap a korlátozások miatt már nem nyithattak ki. Az első lövések nyolc óra körül dördültek el Bécs belvárosában, a Seitenstettengasse utcai zsinagóga közelében , ahol az elkövető sortüzet nyitott az ártatlan járókelőkre és az éttermek teraszán vacsorázókra. Ezután Bécs szívében még hat helyszínen jelentettek hasonló támadást , melyek következtében négy ártatlan ember lelte halálát . Sebastian Kurz osztrák kancellár közleménye szerint az áldozatok között van egy idős férfi, egy idős asszony, egy pincérnő, valamint egy fiatal férfi.

A merénylet után 22 embert szállítottak kórházba lőtt és szúrt sebekkel , közülük lapzártánkor még heten válságos állapotban vannak.

Zokogtak, ordibáltak az emberek Egy Bécsben élő,egykori kollégánk, Viland Gabriella nem sokkal a támadás után próbált hazajutni a feldúlt osztrák fővárosban. Elmondása szerint pánik tört ki az utcákon, hétfő este óta a kint élő magyarok Facebook-csoportokban gyűjtik az információkat és tartják egymásban a lelket. – Németóráról jöttem este kilenc órakor. A Westbahnhofnál nem engedtek át a rendőrök az átjárón, fiatal lányok zokogtak, többen ordibáltak. Kerestem az utat a metró felé. Lementem az U3-ashoz, amivel a Stephansplatzon kellett volna leszállnom, de bemondták, hogy több megállónál nem áll meg a szerelvény, mert a rendőrség lezárta. Amikor megállt, onnan GPS-szel próbáltam gyalog eljutni Wien Mitte-ig. Rémület volt az utcán, kapkodták a telefonokat, feszültség volt a levegőben. Ekkor már láttam a híreket, és kerestem az utat haza, végül épségben megérkeztem – mesélte lapunknak.

A zsinagógánál tüzet nyitó 20 éves merénylőt alig 9 perccel az első lövések eldördülése után lőtték le a rendőrök. A Bécsben született, észak-macedón gyökerekkel rendelkezett Kujtim Fejzulai nem volt ismeretlen a terrorelhárítás számára: 2019 áprilisában 22 hónap börtönbüntetésre ítélték , mert megkísérelt Szíriába utazni, hogy ott csatlakozzon az Iszlám Államhoz. Fiatal felnőttként enyhébb törvények vonatkoztak rá, ezért december 5-én feltételesen szabadlábra helyezték. Likvidálásakor egy AK47-es gépkarabélyt, egy pisztolyt, és egy bozótvágót találtak nála, valamint egy robbanómellényt viselt, amelyről később kiderült, hogy hamisítvány.







Tapintható a feszültség © AFP

Az első hírek még több elkövetőről szóltak, ezért az éjszaka folyamán hajtóvadászat indult ellenük, a magyar Terrorelhárítási Központ (TEK) is az osztrák-magyar határhoz vonult páncélozott gépjárművekkel. Kedd délután azonban Karl Nehammer osztrák belügyminiszter sajtótájékoztatón közölte, hogy semmi jel nem utal arra, hogy a merényletnek több elkövetője lett volna . Kujtim Fejzulai lakásán még az éjszaka házkutatást tartottak a kommandósok, majd ismeretségi köréből még 18 személy lakását kutatták át Bécsben és Alsó-Ausztriában.

Összesen 14 embert vettek őrizetbe, kihallgatásuk jelenleg is zajlik.

Az osztrák kormány kedden háromnapos nemzeti gyászt rendelt el. Az osztrák kancellári és elnöki hivatal, valamint az összes minisztérium és középület előtt félárbócra eresztették a zászlókat, és délben egyperces néma csenddel emlékeztek a merénylet áldozataira.

Egy Bécsben élő magyar fiatal a Bors megkeresésére elárulta: még a merénylet másnapján is tapintható volt a feszültség, a belváros továbbra is megközelíthetetlen.







Hat éve él Bécsben

– Többnyire mi is csak az osztrák hírekből tájékozódunk, ám szerencsére én magam nem voltam érintett. Hétfőn este fél nyolcig dolgoztam, és mint minden munkanap után, most is a Schwedenplatzon keresztül utaztam hazafelé. Amint hazaértem, többen is hívtak a barátaim közül és érdeklődtek felőlem, hogy minden rendben van-e velem. Mikor mondtam nekik, hogy itthon vagyok, közölték velem, hogy mi történt a belvárosban. Rendesen kirázott a hideg, és azonnal eszembe jutott pár ismerősöm, aki az érintett városnegyedben dolgozik. Szerencsére egyikük sem sérült meg, jól vannak, noha az egyik barátnőm párja éppen egy közeli étteremben dolgozott, amikor lövöldözésre lettek figyelmesek.

Az étteremben azonnal lekapcsolták a világítást, bezárták az ajtókat és a pincébe menekítették a vendégeket.

A Bécsi Magyar Facebook-csoportban pedig voltak olyan bejegyzések, melyekben arról számoltak be, hogy a boltokban rekedtek az emberek és ott várták, hogy vége legyen ennek a rémálomnak – mesélte a hat éve Bécsben élő Márki Erik.