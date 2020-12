Becsajozott és fél évvel a szabadulása után gyereket szeretne Kaiser Ede - Videó

A Mokka vendége volt ma reggel a móri mészárlásért tévesen elítélt Kaiser Ede, akit fél éve engedtek ki a börtönből, hamar munkába is állt, majd pedig arról is beszámolt a Borsnak, hogy nők ostomolják a szerelmükkel. Most pedig arról beszélt, hogy sikerült visszailleszkednie a társadalomba és már azt fontolgatja, hogy gyereket is vállalna.







Kaiser Ede fél éve szabadult a börtönből, már barátnője is van, akivel gyereket szeretnének © TV2

Melóval, edzéssel, barátnőzéssel töltöm az időmet - kezdte a műsorban az egykori bankrabló, aki azt kérte, korán kerülhessen adásba, mert onnan is munkába sietett. Kaiser az építőiparban dolgozik segédmunkásként.

Azt is elmesélte, barátnőjére mindenben számíthat, ugyan a kapcsolat még friss. A hölggyel már a szabadulása után ismerkedett meg és azt tervezik, hogy közösen gyermeket is vállalnak.

Dolgozunk rajta - fogalmazott nem is annyira sejtelmesen Kaiser, hozzátéve, próbálja mindig előre megtervezni a napjait és az életét. Például szeretné az építőiparban fejleszteni magát, embereket alkalmazni és vállalkozást vezetni.

- Megbántam, hogy nem hallgattam a szüleimre, a jóakaróimra, hogy nem tanultam tovább, félbehagytam az iskolát és rossz társaságba keveredtem - mondta Kaiser.