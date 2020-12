Az elsők között oltatja be magát Győrfi Pál

Közel a megoldás, már látjuk a fényt az alagút végén, de addig még ki kell tartani – mondta Győrfi Pál. Ő maga az elsők közt regisztrált és ahogy rá kerül a sor, beoltatja magát.

Az Országos Mentőszolgálat szóvivője a Ripostnak adott interjút.

Ripost: Nem tart attól, hogy a gyorsan kifejlesztett oltás nem elég megbízható?

Győrfi Pál: Nem. Magyarországon csak megbízható és hatékony oltást fognak engedélyezni. A védőoltás beadásának apró kellemetlensége nem hasonlítható össze azzal, ha valaki elkapja a veszélyes betegséget, ezért a kollégáimat és mindenkit arra biztatok, oltassa be magát bátran.

Ripost: Sokan belefáradtak már a járványba, különösen karácsony közeledtével megnő a telefonos segélyhívó szolgálatok forgalma. Meddig kell elviselni a járvánnyal járó bezártságot, szabályokat?

Gy. P.: A járványügyi szabályok betartása szó szerint életeket ment, ebbe nem fáradhatunk bele mindaddig, amíg a járványhelyzet ezt megköveteli. De próbálok én is mindenkibe lelket önteni, igyekszem minél többször elmondani, hogy közel a megoldás, már látjuk a fényt az alagút végén. Megvannak az oltóanyagok, csak egy kicsit kell még kitartani és amint lehetőség nyílik rá, beadathatjuk magunknak az oltást.







Ripost: Az ünnepek közeledtével gyakrabban hívják a mentőket olyanokhoz, akik önkezükkel akartak véget vetni az életüknek?

Gy. P.: Lehet, hogy most a koronavírus-járvány miatt többen érzik magukat szomorúbbnak, magányosnak, de ők is higgyék el: ez most átmeneti nehézség. Hívják fel hozzátartozóikat, barátaikat, ha nincs más, akkor a lelki segélyszolgálatot. A személyes találkozás most kockázatos, de a technika lehetővé teszi, hogy akár online összekapcsolódjon a nagyobb család az ünnepekben.

Ripost: Mekkora most a mentők leterheltsége?

Gy. P.: Sajnos a karácsony előtti héten mindig több a baleset, a rosszullétek száma is megnő nagyjából 5-10 százalékkal, és gyakoribb a téli időszakban a szén-monoxid-mérgezés. Most mindenki többet lesz otthon, vigyázzunk magunkra és egymásra minden tekintetben. Az Országos Mentőszolgálat folyamatosan és zavartalanul biztosítja a mentőellátást a koronavírus miatti pluszfeladatai mellett. A tesztelések is sok munkát jelentenek, ami szintén sok szervezést igényel. A két feladatot különválasztottuk, a mintavételt pluszkocsikkal és -munkatársakkal végezzük, olyan eset nem fordulhat elő, hogy mintavételezés miatt valaki nem kap időben mentőellátást.