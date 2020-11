Autósként már készülhetünk a jégpályává fagyott útfelületekre

Már túl vagyunk az első jégvakarós reggelen, így érdemes néhány szót ejteni az autó téli felkészítéséről. A saját példámból okulva ugyanis nem épp ideális, ha CD-tokkal kell letakarítani a jeget az ablakról. Abban minden szakértő véleménye megegyezik, hogy esőben, hóban, hidegben mindig felkészülten üljön autóba, bármilyen távolság megtételére is készül.







© Shutterstock

A közeli, néhány utcára lévő célpontig, vagy egy sípályáig ugyanolyan problémák merülhetnek fel, így fontos, hogy a lehető legrosszabbat is számításba vegye. Mindenekelőtt célszerű egy autószerviz felkeresése egy téli átvizsgálásra, hogy biztosak legyünk abban, a műszaki állapota megfelel a körülményeknek. De emellett érdemes arra is figyelni, mi miden legyen az autónkban télen.







A telefontöltő nem luxus a kocsiban © Shutterstock

Az őszi-téli időjárás nagyon gyorsan képes változni, egy ködszállingózásból akár egy óra alatt is erős hóesésbe fordul­hat, amely alaposan próbára teheti a járművezetőt és az autóját egyaránt. Érdemes fokozott figyelemmel lenni a hideg út­burkolatra leszálló és kicsapódó köd által okozott síkosságra, kiváltképp nulla fok körüli időjárás esetén. Fokozottan problémás lehet egy erdei, zártabb útszakasz, ahol napközben is nehezebben melegszik fel a burkolat. Jellemző téli szituáció, amikor az éjszakára magára hagyott autót kell mozgásképessé tenni. Távirányításos központi zárral nem rendelkező kocsiknál ilyenkor már az is probléma lehet, hogyan nyissuk ki az ajtaját. Ezért nagyon fontos téli kellék a zárnyitó és a jégtelenítő spray. Ezt persze érdemes az autón kívül, mondjuk a táskánkban tartani, mert semmit sem ér, ha a kinyithatatlan utastérben van a megoldás kulcsa. Ezután lehet a mindenféle, lehetőleg hosszú nyelű, kaparóval ellátott keféket megragadni és a szélvédőt megtisztítani. Tanácsos tartalék téli ablakmosót tartani a csomagtartóban. Előfordulhat, hogy akár rövid úton is olyan nagy a sár, vagy a mocskos víz felverődése a szélvédőre, hogy szinte folyamatosan szükség van a mosóvízre, és az gyorsan elfogy. Egészen komoly vezetési probléma forrása, ha akárcsak 10-15 kilométert is kell alig átlátszó ablakkal vezetni a következő benzinkútig. Arról nem beszélve, mennyit árt az ablaktörlő gumijának, ha szárazon, vagy nem elég vízzel kenjük vele a sarat a szélvédő jobb és bal sarka között. Idén télre hóban gazdag, hi­deg időjárást jósolnak, így talán most még badarságnak tűnhet ilyenről beszélni, de érdemes felkészülni a hóakadályokra is.







Jó, ha van a kocsiban meleg takaró, telefontöltő, hólapát és jégvakaró © Shutterstock

Amennyiben az a nem kívánt fordulat áll elő, hogy az autóval nem lehet továbbhaladni egy akadály vagy akár egy árokba csúszás miatt, nagyon jól jöhet a kocsiban egy vagy két meleg takaró, tartalék ivóvíz, némi édesség vagy energiaszelet és a feltöltött mobiltelefon. Ez utóbbival kapcsolatban csak mellékesen: az autótöltő nem luxus, mert néha nagyon nagy szükség lehet rá, így például a téli hidegben lemerült telefon újratöltéséhez. Érdemes egy külön akkut (powerbank) is bekészíteni a kesztyűtartóba, hiszen az autó akkumulátora is véges teljesítményű.







A hólánc is jól jöhet télen © Shutterstock

Ha nagyobb a baj, so­kat számít a csomagtartóban megbújó vontatókötél, a hólapát, a mérethelyes hólánc és az indítókábel. Az autó üzemanyagtartálya is minimum fél felett legyen rendszeresen, hogy elakadás esetén is legyen megfelelő tartalék.