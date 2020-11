A lélegeztetőgépekről is álhíreket terjeszt a baloldal

Ismét álhíreket terjesztettek baloldali internetes portálok, ezúttal azt, hogy baj van a zalaegerszegi kórház lélegeztető gépeivel. Az ellenőrizetlen információkkal kapcsolatban nem várták meg az intézmény válaszát, pedig a kórház tételesen cáfolta a szóbeszédeket - tudatta a hirado.hu.

A Népszavában jelent meg a hír, miszerint: „Nem működik kifogástalanul minden lélegeztetőgép Zalaegerszegen”. Azt írták, hogy „több alkalommal is meghibásodtak a lélegeztetőgépek a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban”. Illetve azt, hogy „a hírt megerősítette az intézmény két dolgozója is” de azt is elismerték, hogy még a forrásaik sem tudták, hány ilyen eset volt, és okoztak-e veszélyt.

Az álhírt több baloldali portál is átvette.

A zalaegerszegi Szent Rafael Kórház cáfolta az álhíreket: egy helyi internetes portálnak azt nyilatkozta, hogy:

A sajtóban megjelenő félrevezető és hangulatkeltő írásokkal szemben a valóság az, hogy a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban a lélegeztetett betegek ellátása garantáltan biztonságos.

Mint írják: az említett korszerű lélegeztetőgép maga küld üzenetet, ha a működésében a legkisebb zavar is támad. Ennek is köszönhető, hogy a személyzet a pácienseket azonnal másik gépre helyezte. Leszögezték, hogy egészségkárosodás, haláleset emiatt nem következett be.