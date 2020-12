A koronavírus új mutációja ellen is véd a vakcina

A covid-19 új, mutálódott, a korábbinál gyorsabban terjedő változata bukkant fel Angliában, jelentette be hétfőn este az angol egészségügyi miniszter. Mint a Ripost megtudta, magyar szakemberek is kutatják a mutáns vírust. Dr. Rusvai Miklós egyetemi tanár, víruskutató nyugalomra int: a vakcina ez ellen is védelmet ad.

2020.12.16. 05:30 Bors





A covid-19 új, mutálódott, a korábbinál gyorsabban terjedő változata bukkant fel Angliában, jelentette be hétfőn este az angol egészségügyi miniszter. Mint a Ripost megtudta, magyar szakemberek is kutatják a mutáns vírust. Dr. Rusvai Miklós egyetemi tanár, víruskutató nyugalomra int: a vakcina ez ellen is védelmet ad.