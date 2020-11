A Bors utánajárt: A szolgáltatónál kell igényelni az ingyenes internetet

Hatalmas segítséget jelent a szülőknek, hogy a kormány ingyenessé tette az internetet a digitális oktatásban résztvevőknek. A 30 napos kedvezményt – amely a fennálló és az újonnan kötött szerződésekre is érvényes – a szolgáltatónál kell igényelni és a decemberi számlán írják majd jóvá.

Hatalmas segítséget jelent a szülőknek, hogy a kormány ingyenessé tette az internetet a digitális oktatásban résztvevőknek. A 30 napos kedvezményt – amely a fennálló és az újonnan kötött szerződésekre is érvényes – a szolgáltatónál kell igényelni és a decemberi számlán írják majd jóvá.

Hatalmas az érdeklődés és az igény az ingyenes internetre, miután a 14 év feletti középiskolások távoktatásra álltak át az egyre romló járványügyi helyzet miatt. Orbán Viktor mi­niszterelnök aláírta azt a kormányrendeletet, amelynek értelmében ingyen internetet használhatnak a digitális oktatásban tanulók. Az online tanulás pluszterheket ró a családokra az egész világon, az intézkedés a nemzeti konzultáció eredménye.

A 30 na­pos kedvezményt – amely a fennálló és az újonnan kötött szerződésekre is érvényes – a szolgáltató a de­cem­beri számlán írja jóvá, és egyetlen tartózkodási helyen lehet igénybe venni.

A kormányrendelet vonatkozik a szakképzésben, a nappali rendszerű nevelés-oktatásban és szakmai oktatásban elrendelt tantermen kívüli, digitális munkarendben működő, középfokú iskolával fennálló jogviszonyra is. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint a szolgáltatás ingyenes igénybevételére jogosult lehet az előfizetéssel rendelkező tanuló vagy helyette előfizetéssel rendelkező törvényes képviselője.







© MTI

Szintén jogosult az ingyenes internetre az előfizetéssel rendelkező pedagógus vagy oktató is.

Mint megtudtuk, a 30 napos ingyenességet a szolgáltatóknál kell igényelni. Eddig két szolgáltató adott ki közleményt a hírrel kapcsolatban. A Telekom-ügyfelek a Telekom honlapján, a Flip-ügyfelek a Flip honlapján kérhetik a szolgáltatást november 18. és 27. között. Az igény feladásához egy számlára, ügyfél­azonosítóra és folyószámlaszámra van szükség. Flip-ügyfeleknek ezeken kívül az oktatási jogviszonyt bizonyító azonosítóra lesz szükségük.

A Vodafone Magyarország is kijelentette, hogy továbbra is a kormánnyal szorosan együttműködve alakítja ki az oktatást, a lakosságot és a vállalkozásokat támogató lépéseit a koronavírus második hulláma alatt. Így most ők is 30 napos ingyenes internetet biztosítanak a középiskolás diákok, szüleik és az őket tanító pedagógusok számára. A szolgáltatást itt is csak egy helyen lehet ingyenesen igénybe venni, így a jogosultnak választania kell, hogy a lakóhelyén, a tartóz­kodási helyén vagy a szálláshelyén akar-e élni a lehetőséggel.







A szolgáltatóknál kell igényelni a digitális oktatásban részt vevő diákoknak és tanároknak járó 30 napos ingyenes internetszolgáltatást – mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő © Tumbász Hédi/NS

A digitális oktatást segítő kedvezmény lehetősége egyébként nem újdonság, a legutóbbi, koronavírusról szóló nemzeti konzultáció kérdései közt is szerepelt. Az eredményeket kiér­tékelve kiderült, hogy 1 576 166-an értettek egyet azzal, hogy az említett rétegek ingyen kaphassák az internetet – szerepel az október elején publikált eredmény a hivatalos kormányzati koronavirus.gov.hu oldalon. A kérdőíveket 1 682 295-en töltötték ki.