3+1 dolog, amivel le fogjuk győzni a vírust

Miközben világszerte tombol a koronavírus és rekordszámú megbetegedéseket, haláleseteket okoz, már látszik az alagút vége. Több vakcinagyártó is a célegyenesben, ám addig még rengeteg múlik az egyéni felelősségen – a rendelkezéseken is túlmutató fegyelmezettségen. A Ripost számba vett néhány tanulságot.

Távolságtartással a kórházrendszerért

Az egészségügyi rendszer életben tartása kulcsfontosságú, hiszen, ha a kórházak megtelnek, az egészségügyi dolgozók pedig erejükön felül sem győzik az elszabaduló betegszám kezelését,

akkor hazánkban is olyan helyzet alakulhat ki, mint Európa több másik országában.

Olaszországban például Bolzano kormányzója azt kérte az emberektől, csak az menjen kórházba, aki életveszélyben van, de ismert olyan dél-olasz kórház is, amelyik a parkoló autójukban látja el a fertőzötteket. Belgium és Franciaország egészségügye is az összeomlás szélén, kénytelenek több beteget is Németországba

Éppen ezért, hogy hazánkban ne alakulhassanak ki ilyen körülmények, döntő fontosságú a távolságtartás, az, hogy

a személyes találkozók helyett telefonon vagy videóhíváson keresztül

tartsuk egymással a kapcsolatot és tudatosan kerüljük a társas összejöveteleket, ünnepléseket.

– Nemcsak emberek lehetnek szuperterjesztők, hanem események is! – figyelmeztet Kemenesi Gábor virológus egy friss videóinterjúban.

