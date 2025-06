Magyar siketsport: több mint száz éve épül összetartó közösség

A Siketek Sportklubja 1912-es megalapításával a magyar hallássérült közösség nemcsak a sport, hanem az önszerveződés történetébe is maradandóan beírta magát. Az azóta eltelt több mint egy évszázad alatt a siketsport közösségépítő ereje, nemzetközi sikerei és társadalmi küldetése egyaránt bizonyítást nyert. Dr. Tapolczai Gergely, a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének elnöke az SSC történelmi jelentőségéről, a fiatal sportolók támogatásáról, a láthatatlannak tűnő akadályokról, valamint a jövő céljairól is beszélt az Esélyünk oldalán.

– A magyar siketsport több mint egy évszázados múltra tekint vissza. Mit jelent az Ön számára a Siketek Sportklubja 1912-es megalapítása, és hogyan látja ennek a történelmi mérföldkőnek a mai jelentőségét?

– A Siketek Sport Klubja – ahogy mi egymás között nevezzük: SSC – megalapítása nemcsak nekem, hanem a siket és nagyothalló közösség egészének is különleges jelentőséggel bír. Ez ugyanis azt mutatja, hogy a fogyatékosságügy területén nemcsak érdekvédelmi szervezetet (1907-ben Cházár András Országos Siketnéma Otthon, mai nevén Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége) alapítottunk elsőként, hanem sportegyesületet is. Ennek is köszönhető, hogy 1924-ben, a Siketek Nemzetközi Sportbizottságának megalakulásakor Magyarország az alapító tagok között volt.

A klub 113 éves története azt üzeni, hogy a közösség, az összetartás a mai napig kiemelt jelentőségű a hallássérültek életében. Az SSC több válságot is túlélt, és a nyolcvanas években társadalmi összefogással, sportolóink társadalmi munkájával felépült az Emszt Kálmánné Sportcsarnok, amely ma is működik.

– Az Országgyűlés 2017-es határozata óta június 2-a a magyar siketsport hivatalos napja. Mennyire sikerült ennek révén erősíteni a sport társadalmi elfogadottságát?

– Gyakran mondjuk, hogy mi, hallássérültek „láthatatlan fogyatékosok” vagyunk, hiszen első pillantásra nem látszik rajtunk semmilyen fogyatékosság. A legnagyobb kihívást számunkra a kommunikáció, az infokommunikáció és az információhoz való hozzáférés jelenti – különösen az oktatásban, a mindennapi ügyintézésben, de még a sportban is.

Sportolóink jelentős része az épek versenyrendszerében edz és versenyez, miközben külön nemzetközi versenyrendszer is működik számunkra – ilyenek a siketlimpiák, valamint a hallássérültek Európa- és világbajnokságai.

Kiemelt célunk most, hogy növeljük a hallássérült sportolók számát, és ezzel együtt a társadalmi elfogadottságukat is – ehhez erőteljesebb kommunikációs kampányokra van szükség.

– Hogyan tudja ma a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége támogatni a fiatal, tehetséges hallássérült sportolók felkészítését a nemzetközi versenyekre?