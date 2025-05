Nem foglalkoztak egy nő szörnyű fájdalmaival az orvosok, majd sürgősségi műtét során kellett eltávolítani egy szervét

A ciszta belsejében a döbbenetes valóság tárult fel, ugyanis fogak, haj, és zsír volt benne, egy úgynevezett teratóma volt.

Az orvos nagyon megdöbbent, azt mondta, hogy ezek nagyon ritkák. Nagyon szomorú is volt amiatt, hogy elveszítettem a petefészkemet.

Savannah történetét TikTok-oldalán is megosztotta, ahol rengeteg nézettséget ért el. Története tanulságaként most másokat is arra biztat, hogy álljanak ki saját igazukért.