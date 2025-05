Most jött: háromgyermekes édesanya veszítette életét a hét eleji horrorbalesetben - Fotó

Isten kegyelméből köszönöm azoknak a kedves idegeneknek, akik megálltak és kihúzták a gyermekeinket a kocsiból. A gyermekeimet ezután mentőhelikopter szállította kórházba. A mindössze 8 hónapos Ella combcsonttörést és agyvérzést szenvedett. Jude és Noah is súlyos sérüléseket szenvedett, de ők szerencsére már sokkal jobb állapotban vannak. Családként most hosszú gyógyulás vár ránk, fizikailag és érzelmileg is. Az imáitok és a vigasztalás békét és erőt ad ezekben a pusztító időkben.