Rémálom a temetésen: kinyitotta szemét a halott anya

Rachelle Whitney-Bey édesanyja, Helen Mercer halála után szerette volna meggyászolni a 82 éves asszonyt, a temetésen azonban megrázó és traumatikus élményben volt része. A testet egy illinoisi temetkezési vállalkozásnál ravatalozták fel, ahol a család megdöbbenésére Helen szemei hirtelen felpattantak, amikor Rachelle közelebb lépett a koporsóhoz. A lány valósággal sokkot kapott a látványtól. Képtelen volt ott maradni: elmondása szerint nem bírta elviselni a látványt.

Kinyílt a szeme az elhunytnak a temetésen: lánya halálra rémült (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

A család szerint az eset oka az volt, hogy Helen testét nem balzsamozták be megfelelően, és sminket sem kapott. Az ilyen jellegű beavatkozások célja, hogy a halott minél inkább az életben megszokott kinézetét tükrözze. Rachelle úgy véli, amit velük tettek, az sem a családokkal, sem a halottakkal szemben nem volt tisztességes.

Ez nem fair a családokkal szemben. Nem fair az elhunyttal szemben, miközben mindezen pénzt keresnek

– mondta a CBS News-nak.

Eközben Nyugat-Virginiában egy másik megdöbbentő eset is napvilágra került. Egy sírásó, Matthew Fortner egy sír előkészítése közben véletlenül rábukkant egy újszülött 40 éve eltemetett koporsójára, amit kiemelt és egyszerűen lehajított a temető domboldalán. A jelenlévő szemtanúk egy kisbaba ruháira lettek figyelmesek, majd hamarosan a gyermek holttestét is megtalálták a temető közepén. Fortner, aki korábban gyilkosság miatt ült börtönben, kegyeletsértő tette miatt most újra bíróság elé került, és bár tagadja a vádakat, ötéves börtönbüntetés fenyegeti.

A hatóságok jelenleg is vizsgálják mindkét eset részleteit, miközben az érintett családok válaszokra és felelősségre vonásra várnak – írta meg a Mirror.