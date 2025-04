Szentkirályi Alexandra: A Tisza és a DK paktuma nem az átláthatóságról szól

Szentkirályi Alexandra Facebook-oldalán számolt be arról, hogy A Tisza és a DK paktuma nem az átláthatóságról szól. Hozzátette, Magyar Péterék bebetonozzák Gyurcsány cégvezetőit. Mint írta, az átláthatatlan és titkos pályázataik csak arra voltak jók, hogy mindenhová a jelenlegi Gyurcsány-fiókák pályázhassanak érvényesen.

Nem meglepő: Karácsonyéktól cserébe még újabb pénzosztó pozíciókat is kértek. Bódis Kriszta után ezúttal Nagy Ervint ültetnék be egy másik pénzosztó közalapítványba.

Hagyjuk a cirkuszt, mi azt javasoljuk menesszünk azonnal minden cégvezetőt és írjunk ki egy igazi, nyilvános pályázatot, amit a budapestiek is nyomon követhetnek!

- írta. A videóban kifejtette:

Működik a Tisza-Karácsony-Vitézy paktum és továbbra is Gyurcsány emberei vezethetik nagy valószínűséggel a fővárosi cégeket. Kiszivárogtak a titkos cégvezető jelöltek, de hogy milyen cég és miért titkos, mondom röviden, hogy mit kavarnak már megint. A Tisza kitalálta, hogy a főváros cégeinek vezetőit úgy válasszuk meg, hogy ti nem tudhatjátok, hogy kikről van szó. Sőt a Tisza elsőre azt akarta, hogy teljesen vak randin, név és életrajz nélkül válasszuk ki azt, kik azok, akik Budapest akár több 10 milliárd forint felett döntő cégeit irányítsák, mint a BKK vagy a BKV.

Min elmondta, hyanús volt ez az egész terv és főleg, hogy miért akarják ennyire titkolni a neveket. Hát ez derült most ki a kiszivárogtatással, az öt cég élére van ugyanis összesen tíz érvényes pályázat és ebből öt Gyurcsány-ember. Sőt, tette hozzá, a budapesti gyógyfürdőkért felelős cég élén egyetlen érvényes pályázat van, és az is Gyurcsány emberéé.