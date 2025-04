Szabó Bálint ismét cirkuszolt a Pride-tüntetésen, de hogy!

Szabó Bálint az előző tüntetések egyikén már trombitált az Erzsébet hídon, úszott a Dunában, és még újra is élesztették egy alkalommal. Ezek alapján pedig várható volt, hogy az ápr. 15-ei demonstráción is készül valamivel. A pride-tüntetések trombitása hozta a formáját, a mostani eseményen is produkálta magát.

Újabb megmozdulásokat láthattunk Szabó Bálinttól Fotó: Török Gergely Ádám

Szabó Bálint újra cirkuszolt

A tüntetés unalmasan zajlott a budai várban az este folyamán, amikor hirtelen megjelent Szabó Bálint és elkezdte behangolni a már ismerős trombitáját.

Szabó Bálint első akciójaként - egy maroknyi tüntetővel a nyakában - megpróbálta megbontani a Sándor Palota mellett felállított kordonokat. A rendőrök megpróbálták nyugodt hangnemben visszatartani a szegedi botránypolitikust, de ő nem tágított: hol trombitált, hol megafonjába üvöltötte szavait. A tüntetők mindeközben papírrepülőket dobáltak a tömegben, amiket a túlélésért küzdő Momentumosok osztottak szét, akik nyilvánvalóan az új SZDSZ szeretnének lenni - már ha emlékszik még valaki erre a rossz emlékű liberális pártra.

A kordonmászást követően célba vett egy parkoló rendőrautót. A szürreális jelenetsort úgy lehetne elképzelni, hogy a járműhöz közel állva trombitájába fújt, mintegy provokálva az autóban ülő rendőröket.

Mindezt hatástalanul, hiszen nem sikerült elérnie vele semmit.

Az autóban lévő egyenruhást vegzálja Szabó Bálint Fotó: Török Gergely Ádám

Ezt követően a botránypolitikus felszólította a vele együtt tartó maroknyi tömeget, hogy tartsanak vele - valószínűleg az volt a szándéka, hogy bejusson a karmelitába. A rendőröknek végül sikerült megállítaniuk Szabó Bálintot, és felszólították, hogy térjen vissza a tüntetés helyszínére.

Miután Szabó Bálint megint magára vonta a figyelmet azzal, hogy cirkuszolt, visszavonulót fújt, és otthagyta a tüntetés helyszínét.

Ez azonban nem jelentette a műsora végét, hiszen bár egy rövid időre visszavonult, de a tüntetés helyszínét elhagyva - a Várból leereszkedve - egészen a Budai hídfőig sétált. Ezt követően a kereszteződés közepén megállva ismét elővette a trombitáját, és újra hangosan fújni kezdte, immár sokadszorra az este folyamán.