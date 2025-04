Gyomorforgató: lelopták a húsvéti dekorációt a motorbalesetben elhunyt 19 éves Szabina sírjáról

Milyen ember lehet az, aki egy fiatal lány sírjától képes lopni? A 19 éves Szabina édesanyja osztotta meg az egyik gyömrői csoportban, hogy szeretett lánya sírjáról lelopták a húsvéti dekorációt, amivel feldíszítette azt. Az anyuka, Gömöri Johanna teljesen jogosan, felháborodott az eseten.

Lelopták a húsvéti dekorációt a kislány sírjáról Fotó: olvasói

Szeptember 7-én lesz 11 éve, hogy meghalt a 19 éves kislányom

– kezdte lapunknak Johanna. Ő motorbalesetben hunyt el egy brutális balesetben… Mindig kijárok hozzá, most is vittem neki húsvét alkalmából dekorációt a sírjára. A sok dísz mellett egy rózsaszín nyuszit is, ám a következő látogatásom alkalmával már nem volt ott! Valaki lelopta a sírról!

Johanna szombaton vett virágokat a lánya sírjára, hogy beültesse azokat, ekkor vette észre az üzletben a rózsaszín nyuszilufit, amit azonnal, szintén megvásárolt a virágokkal együtt.

Ez a nyuszi tetszett meg a tolvajnak Fotó: olvasói

Ki is vittem a virágot és a lufit neki szombaton… Aztán vasárnap délután mentünk meglocsolni, de a nyuszi már nem volt ott! Ráadásul ez már nem az első eset. Azt nem értem milyen emberek vannak… Annak, aki elvitte nincs senkije a temetőben, akit szeretett?! Lehet szerencsés...Én sajnos korán tudtam meg, hogy milyen elveszíteni valakit a legnagyobb fájdalmasabb dolog a világon ha a gyerekedet temeted el. Ezért nem értem miért kell lopni temetőből!! Nem merek nagyobb dolgot vagy drágábbat venni mert félek, hogy el lopják… 800 forintos nyusziról beszélünk… Undorító dolognak tartom!... Nem tudom, fordított esetben mit szólna az illető

– fakadt ki az asszony..

Kiderült, hogy a gyömrői temetőben folyamatosak a lopások, éppen ezért szükség lenne a közbiztonság javítására.

Szabina motorbalesetben halt meg

Ahogyan azt a 19 éves Szabina édesanyja is említette, lánya 11 évvel ezelőtt borzasztó motorbalesetet szenvedett. Információk szerint egy motorral közlekedett, amit egy fiú vezetett. Azonban negyed ötkor a 3111-es úton egy terepjáróval összeütköztek Monor és Péteri között. A baleset következtében a motoros és utasa olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.