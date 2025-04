„Csak rosszul érezte magát” – 5 hónap múlva halott volt a háromgyermekes apa

Nem is tudtam, hogy az agyban is lehet rák. Hallottam már tüdő-, prosztata- vagy bőrrákról, de agydaganatról még soha. Borzalmas volt. Senkinek sem kívánom, hogy átélje ezt. Először még jól volt, de decemberre rettenetesen legyengült. Zavarodott lett, nem tudott felállni, majd két sztrókot is kapott, amelyek következtében beszélni és mozogni sem tudott többé. Szó szerint pokollá vált az életünk. A betegség mindent elvett tőle