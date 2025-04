Brutális baleset: 3 kamion csapódott egymásba Rajkánál

Épp a leállósávban várakozott két kamion Rajkánál, az M15-ös autópályán csütörtökön, amikor megtörtént a baj: egy harmadik, bútorokat szállító kamion ugyanis beléjük hajtott. A jármű végül az árokba csapódott és teljesen összetört. A sofőrt és utasát is kórházba vitték a mentők, ők szerencsére csak könnyebben sérültek. A másik két (vétlen) kamion is összeroncsolódott – számolt be a történtekről a Tények.