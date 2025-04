Pride tüntetés: ismét lezárták az Erzsébet hidat – hatalmas dugók keletkeztek

Újabb káosz Budapesten: április 8-án, kedden ismét lezárták az Erzsébet hidat – megint a Pride tüntetés miatt. A híd lezárása jelentős torlódásokat okozott, különösen az Astorián, ezzel gyakorlatilag megbénítva a forgalmat.

Pride tüntetés okozta dugók a fővárosban

A pride tüntetés során már előzőleg is hatalmas dugók alakultak ki a hídlezárások miatt, ezúttal pedig 24 órára kértek engedélyt. Ahogy a múltkor, az Erzsébet hidat most is mindkét irányból lezárták, aminek következtében a főváros több pontján már 16 órától dugók és torlódások alakultak ki.

A tüntetőknek ismét sikerült megbénítani a főváros közlekedését.

A tüntetés miatt a BKK is módosított a járatainak közlekedésén. De a hídblokád a mentőautók számára is egy leküzdhetetlen akadályt jelent, amire az OMSZ is figyelmeztetett.

