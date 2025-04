Óriási felfedezést tettek a tudósok: döbbenetes, amit az óceán fenekén találtak

Nem titok, hogy az óceán legmélyebb zugai adnak otthont a bolygónkon élő, különös kinézetű élőlényeknek. Vegyük például a hírhedt „démonhalat” vagy a nem annyira szép pacahalat: egészen más világ van odalent.

Döbbenetes felfedezést tettek a tudósok a Csendes-óceán mélyén Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

A mélyvizek azonban rengeteg lenyűgöző élőlénynek is otthont ad, köztük olyan állatoknak, amelyeknek az ősei még a dinoszauruszoknál is régebbiek. A tudósok pedig nemrégiben egy ilyen ritkaságra, a tompa orrú hatkopoltyús cápára bukkantak, amelyet a Természettudományi Múzeum a „modern cápák legrégebbi ismert csoportjaként” emleget. A tehéncápa néven is ismert élőlény dokumentálása az óceánkutatók körében is ritkaságnak számít. Így amikor a Schmidt Ocean Institute mélytengeri tudósai a Csendes-óceánon lévő Phoenix-szigetek közelében végzett kutatásaik során véletlenül rábukkantak egy példányra, nagyon megörültek.

Tegnap megkérdeztünk mindenkit, hogy mit szeretnének leginkább látni, és szinte kórusban egyszerre hangzott el a cápa szó

- mondta a csoport egyik tudósa a felfedezésről.

A boldogságuk pedig több okból adódik. Az egyik ilyen, hogy az állatnak hat kopoltyúja van. A National Geographic a plusz kopoltyúkat „az ősi körülményekből származó maradványként” említi, amelyek között fejlődtek. A másik ok az, hogy a hatkopoltyúsok a világ óceánjainak mélyebb részein szeretnek élni, felbukkannak a Csendes-, az Atlanti- és az Indiai-óceánban.

Bár a fiatalabb cápák közelebb merészkednek a partokhoz, a felnőttek általában legalább 100 méteres mélységben maradnak. Ez azt jelenti, hogy kisebb a valószínűsége annak, hogy nyaralás közben találkozol velük. Ha viszont „összefutnál” vele, akkor se ess túlságosan pánikba, mivel a Florida Múzeum szerint nem jelentenek veszélyt az emberre, hacsak nem provokálják őket.

Ha szeretnéd jobban megnézni, akkor jó hír, hogy az OceanX nevű tengerkutató kezdeményezés már 2020-ban meg tudta jelölni az egyik példányt, és a felvételt megosztotta az interneten - írja a Ladbible.