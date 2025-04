Nébih: az állattartók szigorúan és következetesen tartsanak be minden állategészségügyi szabályt és járványvédelmi előírást!

A ragadós száj- és körömfájás (RSZKF) rendkívül fertőző betegség, amely a párosujjú patás állatokat - elsősorban a szarvasmarhát, sertést, juhot, kecskét, valamint több vadon élő fajt (például őz, vaddisznó) - érinti. A vírus leggyakrabban közvetlen érintkezéssel - élőállatok közötti fertőzéssel - terjed, de a betegség könnyen terjed közvetett módon is: állati termékekkel (kezeletlen nyers tej, fertőzött takarmány), tárgyak és az állatok közelében dolgozó személyek útján is (ruházaton, lábbelin, járművön, állatorvosi eszközökön keresztül) és akár a széllel is.