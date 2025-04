"Rengeteg pénzt kaptam, miután mindkét karom amputálták – most mindent elvesztettem"

Robert Cooke élete 1999-ben változott meg örökre, amikor egy 33 ezer voltos áramütés következtében mindkét karját elvesztette munka közben. Az akkor negyvenéves villanyszerelő súlyos égési sérülésekkel, kómában feküdt, miután élő vezetékhez ért a Swansea North állomáson. Munkahelye, a Hyder Utilities – amely később megszűnt – vezetősége bűnösnek vallotta magát a figyelmeztető jelzések hiányában, és a baleset miatt 50 ezer fontos bírságot kapott.

Az életveszélyes balesetet követően Robert kártérítést kapott / Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Az életveszélyes balesetet követően Robert 1,8 millió fontos (majdnem 700 millió forint) kártérítést kapott. Miután átalakította otthonát és válása is lezajlott, körülbelül egymillió font maradt nála. Ebből az összegből azonban 900 ezret befektetett – egy ismerős ingatlanfejlesztő, Richard Hayward ajánlására –, egy egykori acélcsőgyár helyén épülő lakóingatlan-projektbe, Rhondda Cynon Tafban. A helyszínt azonban korábban az illetékes környezetvédelmi hatóság árvízveszélyesnek nyilvánította, és a beruházásra nem kaptak építési engedélyt.

Robert később úgy fogalmazott, fogalma sem volt a cégek működéséről, csak Hayward szavában bízott. A pénzének fele kölcsönként került a vállalathoz, a másik feléből részesedést vásárolt. A projekt azonban sosem valósult meg, Hayward 2009 végén csődbe ment, így Robert mindenét elvesztette. Az ingatlanfejlesztő később azt írta a csődgondnoknak: a cégek értéke negatívvá vált, így Robert érdekeltsége is semmivé lett - írja a Mirror.

A most 65 éves nagypapa jelenleg a nyugdíjából és segélyeiből él, és a húga, valamint 85 éves édesanyja gondoskodik róla. Elmondása szerint 227 ezer font jelzáloghitele van, nem tud rendszeresen fűteni, és az ételt is nehezen engedheti meg magának. Az elmúlt években három agyvérzést is elszenvedett, amit saját állítása szerint a pénzügyi stressz okozott.

Minden egyes nap eszembe jut, mit veszítettem. Rengeteg dolgot nem tudok már megcsinálni. Csalódott vagyok

– mondta.