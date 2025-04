Bárki számára elérhető a MÁV+ applikáció: mutatjuk, miben más, mint a sima MÁV app!

A vasúttársaság tíz idei vállalásának egyike az új, korszerű MÁV-csoport applikáció megalkotása volt. Ennek éles tesztje már le is zajlott, így a nagyközönség számára áprilistól elérhetővé vált a MÁV+ névre keresztelt alkalmazás. Mutatjuk, miért érdemes letölteni!

Mutatjuk, miben más a MÁV+ mint az elődje! Fotó: mavcsoport.hu

Ezért érdemes letölteni a MÁV+ appot

A fejlesztők szerint gyorsabb és egyszerűbb lesz ennek az alkalmazásnak a használata, mint a hét éve használatban lévő, régebbi verzióé. Többek között gyors, közvetlen vármegye- és országbérlet, illetve Magyarország24 és Vármegye24 napijegyvásárlással és bérletbemutatással indul a MÁV+ app a vasúttársaság közleménye szerint. Emellett ebben az appban egyszerűbb a helyjegyvásárlási folyamat is, mint a jelenlegiben, és nem kell bérletigazolványt használni, sem beállítani a MÁV+-ban. További jó hír, hogy az új mobilalkalmazást a weboldalas értékesítési felületen (jegy.mav.hu), illetve a régi mobilalkalmazáshoz igényelt jelenlegi felhasználónévvel és jelszóval is lehet használni, így például a jegy.mav.hu oldalon megvásárolt díjtermékek az új MÁV+ appban is bemutathatók a kalauznak, de hamarosan gyors és kényelmes Facebook-, Apple-, illetve Google-fiókos bejelentkezésre is lehetősége lesz a felhasználóknak.

Folyamatosan fejlesztik az új appot

Az új alkalmazás még a 2025-ös év során -fokozatosan- eléri majd el a teljes funkcionalitását, amikor már az utazás megtervezésétől a jegyek megvásárlásán és bemutatásán át az ügyfélszolgálati, tájékoztatási csatornákig minden funkciót hozzáférhetővé tesznek a felhasználók számára. Amíg ez meg nem történik a sima MÁV app is elérhető marad.

Milyen új funkciók várhatók még idén?

A jelenlegi fizetési lehetőségeket a legtöbbek által használt digitális tárcákkal bővítik majd: a SimplePay-en keresztül a qvik, ApplePay és GooglePay fizetési módokat is elérhetővé teszik.

Nyárig megérkeznek például a klímás járatokkal való útvonaltervezést segítő funkciók, továbbá a tíz vállalás egyik legfontosabbja, a késésbiztosítás.

Ennek kapcsán a visszatérítés leggyorsabb és legkényelmesebb módja az új mobilalkalmazás lesz, így már csak ezért is megéri használni a MÁV+ appot.

A kárpótlás természetesen mindenkinek jár, aki 20 percnél nagyobb késést szenvedett el valamelyik járatunkon, függetlenül attól, hogy online, pénztárban vagy automatában vette a jegyét.