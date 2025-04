Gulyás Gerely: A Pride-tüntetőknek nincs joga arra, hogy a közlekedést ellehetetlenítsék

Az előzetes tájékoztatásban azt írták, hogy az eseményt most a miniszterelnök hivatalának, a Karmelita kolostornak a színháztermében tartják meg. Az eseményen várhatóan az adócsökkentési program lesz az egyik központi téma.

Szavazás indul Ukrajna uniós tagságról

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője a tájékoztató elején közölte, a kormányülésen külpolitikai kitekintésre is sor került. A kormány elkötelezett a béke ügyében, az amerikai törekvések továbbra is támogatandóak, az uniónak eminens érdeke, hogy a háború véget érjen. Szóba került Ukrajna uniós tagsága is, amit a kormány a magyar érdekekkel ellentétesnek tart.

Jövő héten kezdődik az ukrán véleménynyilvánító szavazásra szóló papírokat

Gulyás Gergely megmutatta a szavazólapot.

Nagy veszélyt jelentene Ukrajna uniós tagsága

Az uniós vezetők szerint néhány év alatt megvalósítható Ukrajna uniós tagsága. Azt jelentené ez a döntés, hogy mind a mezőgazdasági, mind a pénzügyi kockázatok nagyok lennének – mondta a miniszter. Gulyás Gergely közölte, Ukrajnában jóval kevésbé szigorúak az ukrajnai mezőgazdasági szabályok. Munkaerőpiaci és közbiztonsági kockázatok is vannak.

Ukrajnának is csak érdemek alapján lehet csatlakozni, így most mi nemet mondunk az ukrán csatlakozásra.

Március elejéhez képest 894 élelmiszer lett olcsóbb

Első olvasatban tárgyalt a jövő évi költségvetésről – mondta Gulyás Gergely.

Idén az infláció letörése a kormány legfontosabb feladata, de ez önmagában nem elég. Az árréstop bevezetésének tapasztalata, hogy az infláció megállt az élelmiszeriparban.

– mondta Gulyás Gergely.

Nő a falusi önkormányzati dolgozók bére

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy számos településen van olyan ingatlan, ami állami tulajdonban van, de nem használja senki. Éppen ezért az NGM vezetője arra kapott felhatalmazást, hogy a volt takarékszövetkezeti épületeket vásárolja meg az állam. A kistelepüléseken, ahol van igény, ott átadják az állami tulajdonban lévő épületeket.

2026. január 1-től az 1500 főnél kisebb településekre kiterjesztik a falugondnoki szolgálatok. A falusi önkormányzati hivatali dolgozók bérét is emelni fogják két ütemben, először 15, majd újabb 15 százalékkal

– ismertette a miniszter.