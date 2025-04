Koncz Zsófia: Európa legnagyobb adócsökkentési programját szeretnénk megvalósítani

A kétgyermekesek havi 189 ezer forinttal, a háromgyermekesek havi 307 ezer forinttal több pénzhez jutnak hozzá - hangsúlyozta Koncz Zsófia.

Az államtitkár kitért arra is, hogy kedden tárgyalta az Országgyűlés a csed extra elnevezésű törvényjavaslatot is, amely bizonyos foglalkozási körökben - például fodrász, kozmetikus, könyvelő, ügyvéd, előadóművész - lehetőséget biztosítana arra, hogy szülés után három hónappal kereső tevékenységet végezhessen az anya, miközben 70 százalékos mértékben megtarthatja a csedet is.