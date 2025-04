Megszakad a szív: így emlékezett meg csapata Zsófiról, az autóbalesetben elhunyt kézilabdázóról

Bár a megszokott eltökéltséggel, de szomorú légkörben lépett pályára pénteken (április 25.) délután, az Érd kézilabdacsapata. Egy nappal korábban ugyanis nem csak őket, de az egész sportéletet hatalmas veszteség érte: kiválóságuk, a mindössze 21 éves Zsófi életét vesztette egy tragikus autóbalesetben, Budafokon. Ahogyan sokan mások, úgy volt csapata is mélyen gyászolja a fiatal sportolót.

A volt csapattagok közül a gyászcsend után többen is az arcukat törölgették, a kézilabdázók egy emberként gyászolják Zsófit Fotó: You Tube

Néma csöndben búcsúztak a meccs előtt a kézilabdázótól

Csapata, az Érd, a meccs napján egy szívszorító búcsút is szervezett Zsófi emlékére: a csapatnak otthont adó aréna előtt megható megemlékezést tartottak. A gyertyák mai napig ott pislákolnak a lány mosolygós fotója körül, a búcsúra ugyanis több tucat ember érkezett. Zsófi volt játékostársainak azonban a megemlékezés napján kemény feladattal kellett szembenézniük: idegenben léptek pályára a Nemzeti Kézilabda Akadémia csapata ellen. Zsófiról így nem csupán az arénánál, de itt is megemlékeztek: az egész csarnok Zsófinak szentelte a meccs első perceit, amit élőben közvetítettek is az interneten.

Az Érd játékosai a bemutatkozás és a csapatüdvözlés után, ahelyett, hogy a megszokott módon elfoglalták volna pozíciójukat, szomorú, néma csendben sétáltak fel a térfelre. Hamarosan már egymás ölelve, összekapaszkodva, lehajtott fejjel hallgatták a szpíker máskor lelkes, most megrendült hangját.

Minden egybegyűltet - játékost, szurkolót és csapattagot - arra kért, hogy álljanak fel:

Megkérnénk kedves vendégeinket és a csapatokat, hogy álljanak fel

- kérte.

A csapattagok összekapaszkodva emlékeztek Zsófira Fotó: YouTube

Mély fájdalommal és megrendüléssel értesültünk róla, hogy mindössze 21 esztendős korában, tragikus hirtelenséggel elhunyt Kiss Dorottya Zsófia

- mondta megindultan a bemondó, aki ezután hosszan sorolta Zsófi érdemeit, külön kiemelve, hogy a fiatal még húszéves sem volt, amikor világbajnoki ezüstérmesként távozott a szlovéniai U20-as világbajnokságról.

Őszinte részvéttel osztozunk a hozzátartozók fájdalmában, emlékét a szívünkben őrizzük, nyugodjon békében

- jelentette ki. A beszédet egy perces néma csend fogadta, ez alatt a teremben egyetlen pisszenést sem lehetett hallani.

A gyászcsend után az érdi csapatból többen az arcukat törölgették, míg a végig tiszteletteljes csendben álló ellenfél, a Nemzeti Kézilabda Akadémia csapata a csend után szembefordult az érdiekkel és így rótták le kegyeletüket.

Bár a csapat végül négy góllal, 30-34-re kikapott, mindenki elképesztő lelki erővel harcolt.

Biztosan megviselte őket az, ami Zsófival történt, de gyönyörűen és derekasan játszottak. Bárki büszke lehet rájuk

- mondta egy szurkoló.