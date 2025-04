Habár kedden kevesebb felhő várható az égen, elszórtan még várható zápor, s zivatar is, ami miatt Csongrád-Csanád és Békés vármegyére elsőfokú riasztást is kiadott a HungaroMet. Ezen felül azonban az északkeleti szél az egész országban erős lesz. A tavaszias hőmérsékletet azonban ez nem befolyásolja majd, hiszen nappal az átlag továbbra is 15 fok körül alakul .

Fotó: Köpönyeg