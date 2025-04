A vártnál is durvább lesz a hétvégi hidegbetörés: kiderült, pontosan mennyit zuhan be a hőmérséklet!

Az már eddig is biztosnak tűnt, hogy a hétvégi hidegbetörés eredményeként jelentős lehűlés várható. Mostanra kiderül az is, hogy pontosan mennyivel esik majd vissza a hőmérséklet.

A hétvégi hidegbetörés miatt nem érdemes mélyre rakni a szekrényben a téli kabátokat! Cudar idő jön. Fotó: Anton Uniqueton / Pexels (illusztráció)

A hétvégi hidegbetörés előtt még megmutatja magát a tavasz

Péntek reggelre már országszerte kitisztult az égbolt és szinte mindenütt zavartalan a napsütés. Délutánra így 18 és 20 fok közé emelkedik a hőmérséklet és bár ez még szombat délelőtt is folytatódni fog jobb, ha nem szokjuk meg!

Jó ideig ugyanis ez a másfél nap lesz az utolsó tavaszi élményünk…

Már pontosan látni, mikor önti el az országot a fagyos légtömeg

Szombat kora délután következik be a fordulópont az időjárásban: a köpönyeg.hu előrejelzése szerint ekkor egy markáns hidegfront felhőzete vonul át felettünk, ami észak felől érkezik és az északkeleti országrészben okoz először hirtelen lehűlést, amit záporok, zivatarok kísérnek majd, viharos széllel.

Így támad a hétvégi hidegbetörés

Az észak felől betörő hideg, sarkvidéki levegő hatásai elsőként az északkeleti országrészben fogják éreztetni magukat: előbb Nyíregyháza és Miskolc, majd délután 3 órára már Debrecen lakói is a saját bőrükön tapasztalják majd, hogy pár óra leforgása alatt akár 10 fokot is csökken majd a hőmérséklet, a verőfényes tavasz pedig borult őszre vált. Szinte ezzel egy időben Budapestre is lecsap a lehűlés, amely északi irányból letarolva az országot szombat estére, Pécs városával bezárólag az egész ország időjárása felett átveszi majd az irányítást - derül ki az Időkép által készített animációból.

Az igazi lehűlés így is csak vasárnap hajnalra éskezik meg a hidegfront felhőzete mögül, méghozzá erős fagyokkal, az északi országrészben akár -5 fokig is visszaeső hőmérséklettel.

A hétvégi hidegbetörés visszahozza a raggeli fagyokat is! Fotó: Peter Frese / Pexels (illusztráció)

Hétfőn még tovább zuhan majd a hőmérséklet, emiatt aztán északon akár -7 fokot is mérhetnek majd, de fagyni már országszerte fog és napközben is mindössze 4 és 8 fok között várhatók a maximumok. Mindeközben hózáporokkal és kisebb havazással is számolni kell!