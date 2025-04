Szörnyű légi szerencsétlenség: lezuhant egy gép, mindenki meghalt

Lezuhant helyi idő szerint csütörtökön délután egy helikopter New Yorkban a Hudson folyóba - közölték szemtanúk és az amerikai hatóságok.

Fotó: Pexels

Kathy Hochul New York-i kormányzó szerint, akit The New York Times című amerikai lap idézett, a gépen utazó hat ember - egy pilóta és öt utasa - vesztette életét. "Hat ártatlan ember vesztette életét, imádkozunk családjaikért" - mondta a kormányzó.

"Lélekben a gépen volt emberek családjaival vagyunk" - mondta Eric Adams polgármester. Hozzátette, hogy a gépen három felnőtt és három gyerek volt, turisták Spanyolországból. "Mind a hatukat kiemelték a vízből, sajnos mind a hat áldozatot halottnak nyilvánították" - tette hozzá.

A szemtanúk egyike, Bruce Wall azt mondta, hogy a helikopter a levegőben "szétesett", a gép farokrésze és a rotor levált.

A közösségi médiában megjelent felvételeken látni lehetett, hogy a helikopter a vízbe csapódik, majd átfordulva elmerül. A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) közlése szerint egy Bell 206-os típusról van szó. Az FAA közölte azt is, hogy az Amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Ügynökséggel közösen vizsgálatot indítanak.