Elképesztő videók: így havazott április 6-án Borsodban

Noha az időjósok felkészítettek minket, mégis megdöbbentő látni, ahogy az áprilisi napos, kellemes időjárást pillanatok alatt felváltotta az igazi, havazással gazdagított tél: már pedig épp ez történt hatodikán, vasárnap nap közben. Korábban írtunk arról, hogy Romániában több helyütt 22-30 centi is hullott, most pedig a BOON segítségével megmutatjuk: bizony Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye is fehérbe öltözött egy nap alatt.

Így esett Kazincbarcikán:

Így pedig Bükkszentkereszten:

Így havazott Miskolcon:

Ez pedig a lillafüredi hó április 6-án:

És a füzéri várnál is kifehéredett a táj: