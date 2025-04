„Azonnal elbűvölte!” - Gáspár Pipi a Borsot olvassa – Videó

Szinte egy csapásra országos ismertséget szerzett egy szegedi család és az ő „háziállatuk”. Volentér Erika az édesanyja kedvéért tavaly áprilisban merész döntést hozott: egy kakast vitt a lakásukba, hogy felneveljék őt. Gáspár Pipi azóta felnőtt és igazi családtag lett. A szegedi panelkakas fejedelmi életet él, hiszen Erikáék hihetetlen odafigyeléssel gondozzák őt. Olvasni is megtanították!

Gáspár Pipinek egy könyvet mutat Erika / Fotó: Karnok Csaba

Érti Gáspár Pipit

Erika korábban a Borsnak fedte fel titkát, hogy különleges képessége van: állatokkal suttogó, azaz ért az állatok nyelvén! A magyar Miss Dolittle nem akármilyen tehetség: minden rezdülését ismeri az állatoknak. Kisgyerek volt, amikor egy alföldi tanyán az állatok megszólították őt. Először egy kiscsibe volt, akit felnevelt, de azóta macska, kutya, malac – neki mindegy, bármelyik állattal megérteti magát.

- A csibét én próbáltam etetgetni, babusgatni. Felneveltem! Olyan sokat foglalkoztam a kiscsibével, hogy közel kerültünk egymáshoz. Az állatokról megtanultam idővel, hogy egy darabig csak figyelnek, majd teljesítik amit kérünk tőlük - árulta el a Borsnak Erika, aki tavaly fogadta be Gáspár Pipit.

A Borsot olvassa

A kakas Erika szerint olyan szabadnak született, hogy mindent meg is adnak neki: zongorázik, telefonozhat, még saját tükre is van, amiben saját magát látva mindig olvadozik. A kakas épp ma, április 18-án egy éve, hogy velük él. A Bors hihetetlen ajándékkal lepte őt meg: olyan híres lett, hogy lapunk is írt róla a nyomtatott napilapunkban! A szám tegnap jelent meg, és mivel a kakast olvasni is tanítja Erika, megmutatta neki.

Erika szerint a kakas oda-vissza volt tőle, hogy milyen híres lett.

Még eddig Gáspár csőre elé nem került újság, de azonnal felismerte benne magát és engem is. Kicsit közellátó, ha csak maga elé kell nézni. Az újság azonnal elbűvölte! Felolvastam neki a cikkből és elmondtam neki, hogy most nagyon sokan fogják tudni, hogy ő milyen okos kakaska. Szorgalmasan nézte is az újságot.

– mondta boldogan Erika.

Erről videó is készült, amit Gáspárnak a saját YouTube csatornáján, hiszen neki már olyan is van, megosztott a család.