Rettegnek a helyiek: tojást hajigál és olajat locsol az autókra a kecskeméti fantom

Igencsak sok fantom kísért ma már országszerte, akik egyre-másra múlják fel elődjeik, amúgy is meghökkentő "munkásságát". Elég csak a mindenhol tomboló fosófantomokra gondolni, de akadt már hányórémtől kezdve, csulafantomon át, a gyújtogatásra rákattant tüzes alakig sokféle figura. Azonban vannak olyan fantomok, akiknek a fő életcélja az, hogy az autósok életét megkeserítsék: ilyen például a heges arcú fantom, aki a 37-es úton autózókra hozza rá a frászt, vagy éppen az 51-es főúton ólálkodó alak, aki kocsik elé ugrál ki, nem beszélve a zuglói rémről, aki kutyaürülékkel keni össze a parkoló kocsikat.

A fantom már évek óta mocskolja a kocsikat olajjal és tojással. A helyiek közül többen is kiakadtak Fotó: Pexels (illusztráció)

Tojással és olajjal mocskolja össze a kocsikat a kecskeméti fantom

Most egy újabb tagja tűnt fel az amúgy is díszes társaságnak, ezúttal Kecskeméten.

Úgy tudjuk, hogy a helyi Gyenes tér egyik háztömbje elé már csak alig-alig mernek parkolni a sofőrök, mivel egy titokzatos fantom folyamatosan meggyalázza az ott álló kocsikat. A rém nem aprózza el a "támadást", az autókat hol olajjal locsolja végig, hol pedig tojással dobálja meg.

Információink szerint az autók nem parkolnak szabálytalanul vagy rossz helyen, egyszerűen valakinek a szemét zavarják.

A helyiek közül már többen is keresik a tettest, az ügyben több lehetséges elkövetőről is beszélnek, azonban a fantom nagyon gyakorlott: azonnal kámforrá válik, ahogy elvégezte nem kívánt és mocskos "munkáját". Az bizonyos, hogy nem ma kezdte, az utcában élők és az arra járók ugyanis állítják, hogy már évek óta ez megy az utcában. Bár úgy tudjuk, hogy maradandó kárt még sosem okozott a kocsikban, úgy értesültünk, hogy a környéken már hatalmas a felháborodás a kocsik szennyezése miatt. Az üggyel kapcsolatban így a rendőrséget is felkerestük, akik azonban elárulták: eddig még senki nem emelt szót náluk a dobálódzó miatt.

- Válaszadásunkig a Kecskeméti Rendőrkapitányságra nem érkezett ilyen típusú bejelentés

- közölte a Borssal a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr főkapitányság.