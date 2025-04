Hol vagy, Éva? Másfél hete semmit sem tudnak szerettei a kamaszlányról

Aggasztó hírek érkeztek a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Mezőzomborból: bő másfél hete keresnek ugyanis a rendőrök egy fiatal lányt. A 15 éves Éva még március 30-án ment el otthonról, azóta azonban nem került elő, és nem is jelentkezett. Szerettei azt sem tudják, mi van vele. A rendőrség is nagy erőkkel keresi, sajnos azonban eddig nem bukkantak a nyomára, ezért most a lakosság segítségét kérik. A fiatal lány fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva nézhető meg.

A Szerencsi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a fiatal lánnyal kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.