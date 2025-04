Csire Zsuzsi: egy éve halt meg a bakancslistás lány, így néz ki most a sírja

Csire Zsuzsi egy igen érzelmes lány. Imádott táncolni és rajzolni is, illetve mindig is szeretett emberekkel foglalkozni. Célja az volt, hogy bejusson a debreceni egyetem pszichológia szakára. Csire Zsuzsi tavaly halt meg hosszas küzdelem után, még mindig nagy fájdalommal gondolnak vissza a halálára.

Csire Zsuzsi sírján mindig frissek a virágok / Fotó: HAON.hu

Csire Zsuzsi, a bátor lány története

Csire Zsuzsi a vírusos szívizom gyulladása és az egyre romló állapota miatt új szívre szorult. Életmentő műtétre volt szüksége: a kislány megkapta az új szívet, azonban újabb probléma merült fel. Sajnos Zsuzsi szervezete nem tudta befogadni, ezért újabb transzplantációra volt szüksége. Újabb operáció következett, azonban sajnos az ellenőrzés után kiderül, hogy a szervezete továbbra sem fogadja be az új szívet. A család és Zsuzsi is megrendülve vették tudomásul, hogy az immár 21 éves lánynak hónapjai vannak hátra, jobb esetben évei. Zsuzsi azonban nem adta fel, és ekkor határozta el, hogy bakancslistát ír. Bakancslistájáról sok álmát kipipálhatta a lány, mielőtt meghalt. Sokan segítettek Csire Zsuzsinak álmai megvalósításában. Így tett a Ripost is, mely munkatársai egy éves fitnesz bérlettel ajándékozták meg Zsuzsit. Bakancslistáján szerepelt az írónővel, Leiner Laurával való találkozás is, ezt is megélhette Csire Zsuzsi, illetve egy szívspecialistával is találkozhatott, aki különféle jó tanácsokkal látta el a lányt. Az állatokat is nagyon szerette, a Debreceni Atlétikai Club segítségével pedig szintén teljesülhetett a lány egyik álma: egy hercegnős, lovas fotózáson vehetett részt, ráadásul az ország legjobb lovával, Chabalával készítették el a fotót.

Így néz ki most Csire Zsuzsi sírja. / Fotó: HAON.hu

Csire Zsuzsit 2024. május 10-én helyezték örök nyugalomra nagyszülei mellé a Debreceni köztemetőben. Már egy éve, hogy Csire Zsuzsi sajnálatos módon meghalt, azonban mindenki szívében ott él Zsuzska emléke. Sokan szerették a lányt, a sírját díszítő megannyi virág is mutatja, hogy hatalmas űrt hagyott mindenki életében Csire Zsuzsi távozása.

Emlékezzünk meg Csire Zsuzsiról!