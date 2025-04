Bevált az árréscsökkentés, még „Hide the Pain Harold” is elégedett

A Hír TV híradója szerint a boltok és a vásárlók is elégedettek az árréscsökkentéssel. Lentner Csaba közgazdász hozzátette, az árréscsökkentés bevezetése a vártnál jobb árakat eredményezett, az intézkedés több mint ezer termék árát csökkentette. Van olyan, aminek az ára kevesebb mint a felére mérséklődött. Örömmel tapasztalta ezt a kedvező változást a mémmé vált Arató András, azaz „Hide the Pain Harold” is, aki a kedd esti híradóban dicsérte az árréscsökkentést.

Szoktunk laktózmentes dolgokat venni, az észrevehetően olcsóbb lett

- emelte ki Arató András.

A teljes videó itt tekinthető meg: